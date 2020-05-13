Госдума приняла закон о запрете участвовать в выборах судимым по "дадинской" статье

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Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете баллотироваться на любые выборные должности кандидатам, ранее осужденным за ряд преступлений средней тяжести.

В целом закон вносит изменения в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства о выборах и референдумах и обеспечения основных гарантий избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ. В частности, он предусматривает возможность подавать заявления о голосовании через Госуслуги.

Инициатива была внесена в Госдуму группой депутатов от фракции "Единая Россия" - Дмитрием Вяткиным, Дмитрием Беликом и Евгением Ревенко.

Ко второму чтению в законе появилась поправка, внесенная Вяткиным, которая вводит запрет баллотироваться на любые выборные должности для кандидатов, имеющих на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за ряд преступлений средней тяжести, причем до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

Сейчас такой запрет действует только по тяжким и особо тяжким статьям Уголовного кодекса Росси. Соответственно сейчас ограничения действуют на 10 и на 15 лет со дня снятия или погашения судимости.

Теперь же в числе 50 статей УК средней тяжести, за которыми согласно одобренным поправкам, последует такой запрет, в частности, оказалась так называемая "дадинская" статья 212.1 - о наказании за многократное нарушение закона о митингах.