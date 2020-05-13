Рубль дорожает к доллару и евро вопреки снижению цен на нефть

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Курс рубля начал расти к доллару и евро в начале торгов среды на "Московской бирже", несмотря на небольшую негативную динамику цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,44-73,6 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов курс снизился на 15 копеек и составил 73,56 рубля за доллар. Евро подешевел на 18 копеек до 79,75 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 16,36 копейки к уровню закрытия вторника, до 76,35 рубля.

Доллар при этом оказался на 12,74 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 31,06 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется к доллару и евро на старте торгов, несмотря на слегка снижающуюся нефть. Инвесторы продолжали следить за новостями о темпах распространения коронавируса и оценивали вероятность второй волны пандемии на фоне постепенного ослабления ограничений в ряде стран.

Все больше стран в разных регионах мира начинают снимать отдельные карантинные ограничения. В частности, во многих странах возобновляют работу предприятия малого и среднего бизнеса, открываются школы и детские сады. Одновременно растут опасения о возможности второй волны коронавирусной инфекции. Новые случаи зарегистрированы в китайском городе Ухане, который считается эпицентром распространения инфекции.

Один из ведущих экспертов Белого дома по борьбе с коронавирусом врач-инфекционист Энтони Фаучи во вторник заявил, что в США ситуация с COVID-19 находится не под полным контролем. Он отметил, что ослабление ограничительных мер неизбежно приведет к некоторому дополнительному числу инфицированных.

В среду трейдеры ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на онлайн конференции Института мировой экономики Петерсона в Вашингтоне. При этом Пауэлл вряд ли затронет планы регулятора относительно курса денежно-кредитной политики, поскольку следующее заседание ФРС состоится только через месяц, отмечает Bloomberg.

Инвесторы начали делать предположения, что ФРС может снизить процентную ставку ниже нуля вслед за центробанками Европы и Японии. На прошлой неделе котировки фьючерсов на уровень базовой процентной ставки ФРС указали на ожидания отрицательной ставки в начале следующего года, сообщал Bloomberg.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в среду после роста накануне, поддержанного надеждами на устранение избытка сырья на мировом рынке.

К 10:01 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 1,37% - до $29,57 за баррель. Во вторник контракт подорожал на 1,2%.

Июньские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени дешевели на 0,47% - до $25,66 за баррель. Во вторник WTI подорожала на 6,8%, до максимальной отметки с 6 апреля.

В понедельник Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ объявили о намерении дополнительно к своим обязательствам по сделке ОПЕК+ снизить добычу еще на 1,18 млн баррелей в сутки.

В среду трейдеры ожидают публикацию ежемесячного отчета ОПЕК по нефтяному рынку, а также данных Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.