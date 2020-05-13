Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,6-1,2%, упали акции "Транснефти"

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за опасений начала второй волны пандемии COVID-19 после снятия ряда карантинных ограничений в ряде стран; индексы МосБиржи и РТС за минуту просели на 0,6-1,2%, лидерами отката выступили "префы" "Транснефти" на новостях об исключении бумаг из индекса MSCI Russia.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2627,37 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1123,3 пункта (-1,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,2%.

Доллар просел до 73,53 рубля (-0,18 рубля).

Индексный провайдер MSCI, как и ожидалось, исключил из индекса MSCI Russia привилегированные акции "Транснефти" (-2,3%) по итогам майского полугодового пересмотра, говорится в сообщении индексного провайдера. Кроме того, MSCI объявил, что после удаления привилегированные акции "Транснефти" пока не будут иметь права на включение в индексы MSCI. Итоги очередного полугодового пересмотра MSCI Russia Index были объявлены в ночь на 13 мая 2020 года по московскому времени. Изменения вступят в силу 29 мая после закрытия торгов.

Также подешевели акции "Интер РАО" (-1,2%), "Яндекса" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "РусАла" (-1,1%), "Мобильных телесистем" (-0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,8%), АФК "Система" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,8%), ВТБ (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "Газпрома" (-0,7%).

Подросли бумаги ПАО "Полюс" (+0,5%), "префы" "Мечела" (+0,6%).

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром в среду вероятна некоторая коррекция вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами. На западных фондовых площадках вновь наметилось повышение волатильности, отражающее неуверенность в способности компаний оправдать текущие значения финансовых мультипликаторов в условиях ограничительных мер. На валютном рынке возможно некоторое повышение доллара на фоне сокращения "спроса на риск" на рынках в целом.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, ФРС начала покупать бумаги торгуемых на бирже фондов (ETF), которые инвестируют в корпоративные долги, но рынку очередной механизм количественного смягчения не помог. Всему виной вновь президент США Дональд Трамп, который предписал Федеральному пенсионному фонду свернуть планы инвестирования в китайские ценные бумаги. Это решение будет иметь долгосрочные последствия для финансового рынка КНР, так как вслед за этим от инвестиций могут отказаться корпоративные и частные фонды.

В Конгрессе также заговорили о санкциях против КНР в связи с нарушением прав уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Кроме того, вызывает опасения информация о появлении новых очагов распространения COVID-19 в странах, которые начали смягчать карантинный режим.

Негатива добавил глава Boeing Дэвид Калхун, который считает, что нужно ждать банкротства одной из основных авиакомпаний, если ограничительные меры продолжатся. Впрочем, это также плохая новость для самого Boeing, так как при операциях менее 50% от прежних объемов авиакомпании будут весьма сдержанно покупать новую технику.

Внешний фон утром в среду слабо негативный. Нефть вновь находится под давлением, а торговые отношения США и КНР под риском. Также появляются риски второй волны COVID-19 на фоне смягчения карантинных мер в ряде стран. Соответственно, можно ожидать от рынка акций РФ нейтральной или негативной динамики. Рубль может показать относительную стабильность и даже укрепиться на фоне аукционов ОФЗ, считает Кочетков.

В США индексы после роста в начале торгов во вторник завершили день максимальным падением с начала мая, потеряв 1,9-2,1% на опасениях, что снятие ограничительных мер, введенных ранее с целью сдерживания распространения коронавируса, может привести ко второй волне пандемии COVID-19.

Один из ведущих экспертов Белого дома по борьбе с коронавирусом врач-инфекционист Энтони Фаучи во вторник заявил, что в США ситуация с COVID-19 находится не под полным контролем. "Я думаю, мы двигаемся в правильном направлении, но правильное направление не означает, что у нас полный контроль над этой эпидемией", - сказал он, отвечая на вопрос сенатора Элизабет Уоррен о том, удалось ли сдержать распространение коронавируса в США.

Фаучи отметил, что ослабление ограничительных мер неизбежно приведет к некоторому дополнительному числу инфицированных. По его словам, в такой ситуации важно, чтобы власти успевали оперативно реагировать на вспышки заболевания в разных частях страны.

Между тем президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард во вторник в очередной раз заявил о необходимости открывать экономику. По его мнению, сохранение ограничений влечет за собой многочисленные банкротства компаний и риск наступления депрессии.

В Азии в среду динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет также 0,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 растет на 0,3%).

ВВП Великобритании в первом квартале упал на 2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 1,6% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS). Аналитики в среднем прогнозировали более значительное падение - соответственно на 2,5% и 2,1%, сообщает Trading Economics.

Тем временем, нефть утром в среду корректируется вниз после роста накануне, подогретого надеждами на устранение избытка сырья на мировом рынке; цена Brent находится на $0,3 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $29,59 за баррель (-1,3% и +1,2% во вторник), июньская цена WTI - $25,68 за баррель (-0,4% и +6,8% накануне).

В понедельник Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ объявили о намерении дополнительно к своим обязательствам по сделке ОПЕК+ снизить добычу еще на 1,18 млн б/с. Президент США Дональд Трамп считает, что благодаря тому, что Саудовская Аравия начала снижать добычу нефти, американская нефтяная промышленность поправила позиции.

Согласно ежемесячному прогнозу управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), страны не-ОПЕК в 2020 году снизят свою добычу на 2,4 млн б/с по сравнению с ожидаемым падением на 0,2 млн б/с в предыдущем отчете. Основной причиной является скоординированное снижение добычи в рамках сделки ОПЕК+. Самое большое сокращение ожидается в России, США и Канаде.

В среду трейдеры ожидают публикацию ежемесячного отчета ОПЕК по нефтяному рынку, а также данных Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 8 мая, выросли на 7,6 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 4,7 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 2,3 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают увеличения запасов нефти на 4,8 млн баррелей, дистиллятов - на 4,1 млн баррелей. Они также прогнозируют снижение запасов бензина на 2,5 млн баррелей.