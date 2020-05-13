Brent подешевела до $29,55 за баррель

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в среду утром после роста во вторник на надеждах на устранение избытка сырья на мировом рынке.

К 8:05 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,43 (1,43%), до $29,55 за баррель. Днем ранее Brent подорожала на 1,2%.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,12 (0,47%) - до $25,66 за баррель. За вторник контракт подорожал на 6,8%, до максимальной отметки с 6 апреля, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

В понедельник Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ объявили, что планируют дополнительно к своим обязательствам по сделке ОПЕК+ снизить добычу еще на 1,18 млн б/с.

Президент США Дональд Трамп считает, что благодаря тому, что Саудовская Аравия начала снижать добычу нефти, американская нефтяная промышленность поправила позиции.

"Цены на нефть пошли вверх, поскольку Саудовская Аравия снижает объемы добычи нефти. Наши замечательные энергетические компании с миллионами рабочих мест снова начинают выглядеть очень хорошо, - написал он в твиттере. - В то же время цены на бензин рекордно низки".

Согласно ежемесячному прогнозу управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), страны не-ОПЕК в 2020 году снизят свою добычу на 2,4 млн б/с по сравнению с ожидаемым падением на 0,2 млн б/с в предыдущем отчете. Основной причиной является скоординированное снижение добычи в рамках сделки ОПЕК+. Самое большое сокращение ожидается в России, США и Канаде.

В среду трейдеры ожидают публикацию ежемесячного отчета ОПЕК по нефтяному рынку, а также данных Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 8 мая, выросли на 7,6 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 4,7 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 2,3 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают увеличения запасов нефти на 4,8 млн баррелей, дистиллятов - на 4,1 млн баррелей. Они также прогнозируют снижение запасов бензина на 2,5 млн баррелей.