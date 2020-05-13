Суд над историком Соколовым отложили на 9 июня из-за коронавируса

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Начало процесса над историком Олегом Соколовым, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, снова перенесли из-за коронавируса. Октябрьский районный суд Петербурга назначил следующее заседание на 9 июня, сообщил адвокат подсудимого Александр Почуев.

Он объяснил, что в СИЗО "Кресты" продолжается карантин, поэтому его клиента невозможно доставить в суд. Такую же причину он назвал, когда процесс отложили на 13 мая. Первоначально суд должен был начаться 9 апреля.

Доцента СПбГУ, кавалера ордена Почетного легиона, одного из создателей российского движения военно-исторической реконструкции Олега Соколова задержали утром 9 ноября 2019 года, когда он упал в Мойку при попытке утопить части трупа. В его рюкзаке нашли женские руки.

По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года он на почве ревности у себя дома выстрелил в аспирантку и подругу из мелкокалиберного обреза, а затем стал душить. Затем он попытался утопить труп по частям. Его обвиняют в убийстве и в незаконном хранении оружия.

Из Петербурга его переводили в Москву на психиатрическую экспертизу. Обратно в Петербург его доставили 5 апреля.