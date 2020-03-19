Защита историка Соколова обвинила третьих лиц в доведении его до преступления

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Уволенный из СПбГУ историк Олег Соколов совершил убийство подруги Анастасии Ещенко на "пике травли", которую устроили третьи лица, он стал жертвой манипуляций, заявил его адвокат Александр Почуев.

По его словам, "с начала 18-го года в прессе и общественном пространстве была развязана травля против историка Соколова".

Ученого "обвиняли в краже каких-то там концепций", хотя прошли суды, которые установили, что не было никаких краж.

"Помимо этого, в прессе появилась анонимная статья некой девушки, которая якобы подвергалась пыткам и похищению со стороны доцента Соколова. Эта девушка установлена, найдена и допрошена следствием. Она не подтвердила в полной мере тех показаний, которые она дала перед прессой", - отметил адвокат.

После этого у Ещенко и Соколова начался длительный конфликт, и Ещенко начала в партнере сомневаться и вспоминать эпизод из публикации. Адвокат высказал мнение, что Ещенко тоже пострадала из-за травли Соколова. За четыре дня до убийства, по словам Почуева, "подъезд Олега Валерьевича в доме, где с ним проживала Анастасия, был расписан оскорбительными выражениями, в том числе, и в ее адрес".

Защита будет доказывать, что Соколов совершил убийство "под длительным психологическим и социальным, социально-психиатрическим воздействием". Почуев считает, что следствие не ответило на вопросы, "зачем и почему" Соколов совершил преступление".

От суда присяжных Соколов отказался с учетом настроенного против него общественного мнения, сказал также адвокат.

Расследование дела завершено. Соколова обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки Ещенко. По версии следствия, она была застрелена в ночь на 8 ноября 2019 года из мелкокалиберного обреза, расчленена и частично утоплена в Мойке. Соколову предъявлено обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия. Он признал вину и раскаялся.