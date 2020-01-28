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Убивший аспирантку историк Соколов признан вменяемым

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Эксперты признали вменяемым обвиняемого в убийстве аспирантки в Санкт-Петербурге историка Олега Соколова, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

"Согласно результатам психолого-психиатрической экспертизы Соколов признан вменяемым, он осознавал последствия своих действий в момент совершения преступления", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, адвокат обвиняемого Александр Почуев не опроверг, но и не подтвердил эту информацию. "Это тайна следствия. Могу сказать, что мы не удовлетворены некоторыми ответами и будем просить о проведении дополнительных экспертиз", - сказал Почуев журналистам в среду.

В связи с этим адвокат подчеркнул, что в том, что Соколов - "вменяемый человек, у нас фактически сомнений никогда не было".

"Но в то же время в ходе экспертизы были поставлены вопросы о его вменяемости на момент совершения преступления. На эти вопросы мы пока не получили устраивающих нас ответов", - добавил адвокат.

По его словам, если следствие согласится провести повторную экспертизу, это может занять до двух месяцев.

Адвокат добавил, что состояние Соколова "удовлетворительное, но он подавлен".

Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой у него были близкие отношения. Ученый вину признал.

По версии следствия, Ещенко была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Через пару дней Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить в Мойке, но упал в реку, откуда и был извлечен с отчлененными женскими руками в рюкзаке. Решением Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга от 11 ноября Соколов был заключен под стражу.

Уволенный из СПбГУ после убийства 63-летний историк Соколов является кавалером французского ордена Почетного легиона, специалистом по военной истории Франции и эпохе Наполеона, основоположником военно-исторической реконструкции в России.

Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ Олег Соколов в суде

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Хроника 09 ноября 2019 года – 28 января 2020 годаУбийство девушки доцентом СПбГУ
Петербург Олег Соколов

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