Миронов предложил отказаться от системы обязательного медстрахования в РФ

Глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил правительству ликвидировать Фонд обязательного медстрахования, но увеличить финансирование системы здравоохранения.

"Справедливая Россия" предлагает ликвидировать Фонд обязательного медицинского страхования, финансирование здравоохранения нужно увеличить до 7% ВВП и повысить зарплату врачам", - заявил он в пятницу, выступая в эфире "Справедливого радио", где его однопартийцы проводят марафон по случаю 1 Мая.

Миронов отметил, что страна оказалась не готова к пандемии коронавируса, и сообщил, что направил правительству предложения, которые позволят смягчить вызванные COVID-19 социальные и экономические последствия.

"Мы считаем, что в заявительном порядке все, кому требуется, должны получить выплаты в размере двух МРОТ - это около 25 тыс. рублей, - сказал он. - Нужно подумать и о работодателях: срок выплаты беспроцентного кредита на зарплату нужно продлить минимум на год".

Миронов считает, что "в ближайшем будущем нас ждут большие перемены и пересмотр многих вещей, ранее ориентированных на рынок и либеральные идеи, это все останется в прошлом".

Как сообщил в пятницу оперштаб, за последние сутки в России зарегистрировано 7933 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших по всей стране достигло 114 431.