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"Победа" попросит ковид-субсидии отдельно от "Аэрофлота"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Лоукостер "Победа" подаст отдельную заявку в Росавиацию на получение субсидий из резервного фонда правительства, заявил "Интерфаксу" источник в группе "Аэрофлот". Ранее группа уже подала свою заявку на госпомощь за февраль-апрель.

Экономический кризис

В заявке от группы приведены расчеты компенсаций для авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия" и "Аврора", рассказаал собеседник агентства.

""Победа" рассчитывает на получение госпомощи, так как пострадала от запрета международных полетов, от введения самоизоляции и, как следствие, сокращения перевозок. Компания подаст заявку", - сказал он.

Правительство выпустило постановление о выделении из своего резервного фонда 23,4 млрд рублей для поддержки авиакомпаний, пострадавших от коронвируса. Перевозчики могут претендовать на 365 рублей за каждого пассажира, потерянного в отчетном месяце 2020 года по сравнению с перевозками 2019 года. Госпомощь они могут потратить на выплаты зарплат, лизинг и оплату стоянки самолетов.

О подаче заявок в Росавиацию, помимо группы "Аэрофлот", ранее сообщили авиакомпании Smartavia и "Уральские авиалинии". "Уральские авиалинии" рассчитывают получить более 2 млрд рублей. S7 подаст заявку на следующей неделе, Utair - в ближайшие дни.

"Победа" приостановила операционную деятельность с 1 апреля по 31 мая после рекомендаций правительства гражднам ограничить поездки.

Росавиация Аэрофлот Победа коронавирус Уральские авиалинии правительство S7 Utair

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