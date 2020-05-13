"РЖД" до 1 июля продлили возможность дистанционной отмены поездки

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) увеличивает срок возможности дистанционного возврата неиспользованных билетов для пассажиров поездов дальнего следования.

"Теперь вернуть неиспользованные билеты дистанционно можно на поезда, отправляющиеся до 1 июля 2020 года включительно (ранее - до 1 июня включительно)", - говорится в сообщении РЖД.

Такое решение обусловлено действием в отдельных субъектах РФ ограничительных мер, введенных из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Чтобы вернуть деньги за оформленные в ж/д кассах билеты, пассажиры могут обратиться в Единый информационно-сервисный центр РЖД (ЕИСЦ) по телефону 8-800-775-00-00. Оператор ЕИСЦ зафиксирует данные пассажира, реквизиты поездки и согласует с пассажиром пункт продажи, в котором в течение полугода он сможет по оригиналу проездного документа вернуть деньги за отмененную поездку. Вернуть неиспользованный билет в кассу вместо пассажира также смогут его близкие - на основании простой письменной доверенности.

РЖД напоминают, что возврат электронных билетов осуществляется пассажирами самостоятельно с использованием тех веб-ресурсов, на которых они были оформлены.