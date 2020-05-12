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Законопроект о выдаче ваучеров вместо денег за отмененные туры одобрен в первом чтении

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Госдума в первом чтении приняла поправки в закон "Об основах туристской деятельности в РФ ", согласно которым туроператорам и транспортным компаниям можно выдавать туристам ваучеры вместо денег за поездки, отмененные из-за пандемии коронавируса.

Правительство внесло в Госдуму законопроект 7 мая. Второе и третье чтения в нижней палате парламента запланированы на 13 мая. Как следует из документа, опубликованного в базе данных нижней палаты парламента, правительство РФ в ряде экстренных случаев имеет право приостановить на определенный им срок обязанность туроператора по возврату путешественнику уплаченных им за тур денег при условии, если компания предоставит клиенту равнозначный тур.

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К упомянутым экстренным случаям относятся угроза возникновения и (или) возникновение отдельных чрезвычайных ситуаций, введение режима повышенной готовности или ЧС на всей территории страны, либо на ее части, принятие иностранным государством решения об ограничении въезда туристов в страну (место) временного пребывания, либо возникновение в стране (месте) временного пребывания граждан РФ угрозы их жизни и здоровью, говорится в законопроекте.

Как отмечается в тексте поправок, туроператор вправе решить вопрос с предоставлением ваучеров вместо возврата денег в одностороннем порядке. Также он обязан предоставить клиенту ваучер, в котором маршрут и условия путешествия, условия проживания (место нахождения гостиницы, ее категория) и питания, услуги по перевозке туриста и другие должны быть равнозначны предусмотренным в договоре.

"В случае если общая цена путевки на момент фактического оказания услуг окажется выше указанной в договоре, туроператор не вправе требовать с туриста доплату к общей цене туристского продукта", - говорится в поправках.

Кроме того, если турист до окончания периода действия ваучера не воспользуется им, договор с туроператором расторгается. Компания будет обязана возвратить уплаченные клиентом деньги в течение 10 рабочих дней с процентами (1/365 ключевой ставки ЦБ РФ).

Правительство также сможет устанавливать порядок возврата денег за бронирование мест в отелях, если бронь была отменена или перенесена, изменить сроки перечисления ежегодного взноса в фонд персональной ответственности туроператора или уменьшить размер этого взноса.

На прошлой неделе правительство внесло в Госдуму законопроект, разрешающий туроператорам и транспортным компаниям выдавать туристам ваучеры вместо возврата денег за отмененные из-за пандемии коронавируса поездки.

Госдума Коронавирус

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