Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:08Заразились
на 23.06В России 599 705+7 425В мире 9 098 641+143 105

Пассажиры поездов в РФ смогут вернуть деньги за билеты в течение года после снятия ЧС

Пассажиры поездов в РФ смогут вернуть деньги за билеты в течение года после снятия ЧС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило положение об особенностях исполнения договоров перевозки пассажиров железнодорожным транспортом при возникновении чрезвычайных ситуаций. Документ позволяет при отмене поезда вернуть деньги за ж/д билеты, либо осуществить поездку в течение года после снятия режима ЧС.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

При возникновении ЧС, а также введении режима повышенной готовности на всей территории РФ или ее отдельной части, пассажиры имеют право получить полную стоимость проезда и провоза багажа.

Пассажиры также имеют право осуществить поездку по этому билету до указанной станции в вагоне такого же типа и класса не позднее 12 месяцев после прекращения действия режима ЧС.

При отмене поездов дальнего следования по причине ЧС перевозчики должны проинформировать пассажиров об отмене отправления таких поездов на своих официальных сайтах.

правительство коронавирус

Новости по теме

Новости

Всероссийскую перепись населения предложили провести в апреле 2021 года

Всероссийскую перепись населения предложили провести в апреле 2021 года
ДТП с участием Михаила Ефремова

Федеральная палата адвокатов осудила поведение защитников Ефремова и потерпевших

В ООН заинтересовались сообщениями об аномальной жаре в российском городе

В ООН заинтересовались сообщениями об аномальной жаре в российском городе

Москалькова заявила, что пикет не может расцениваться как митинг

Москалькова заявила, что пикет не может расцениваться как митинг
Пандемия коронавируса

Курортники массово отменяют брони в санаториях Сочи из-за справок на коронавирус

Курортники массово отменяют брони в санаториях Сочи из-за справок на коронавирус

Россиянам разрешат на дому принимать лекарства из стационаров

Россиянам разрешат на дому принимать лекарства из стационаров

"Аэрофлот" возобновил продажу билетов по субсидируемым тарифам в ДФО, Крым и Калининград

Дело Baring Vostok

Адвокат сообщил, что у Майкла Калви обнаружили онкологию

Немцов выиграл суд у Лужкова посмертно

Немцов выиграл суд у Лужкова посмертно

Экс-депутат от "Единой России" арестован за стрельбу по лодке с людьми в Ленобласти

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');