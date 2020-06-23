Пассажиры поездов в РФ смогут вернуть деньги за билеты в течение года после снятия ЧС

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило положение об особенностях исполнения договоров перевозки пассажиров железнодорожным транспортом при возникновении чрезвычайных ситуаций. Документ позволяет при отмене поезда вернуть деньги за ж/д билеты, либо осуществить поездку в течение года после снятия режима ЧС.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

При возникновении ЧС, а также введении режима повышенной готовности на всей территории РФ или ее отдельной части, пассажиры имеют право получить полную стоимость проезда и провоза багажа.

Пассажиры также имеют право осуществить поездку по этому билету до указанной станции в вагоне такого же типа и класса не позднее 12 месяцев после прекращения действия режима ЧС.

При отмене поездов дальнего следования по причине ЧС перевозчики должны проинформировать пассажиров об отмене отправления таких поездов на своих официальных сайтах.