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Решение об объединении Архангельской области и НАО примут жители на референдуме

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Принимать окончательное решение о слиянии Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) в единый регион предстоит жителям на референдуме. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Поморья в среду со ссылкой на врио главы региона Александра Цыбульского.

"Мы надеемся, что наибольшее количество жителей в этой дискуссии примут участие. И если они сочтут это предложение возможным и перспективным, то тогда мы будем выходить с решениями о том, что такое объединение может состояться. Но это всегда может решаться путем открытого волеизъявления наших жителей, путем референдума", - привели в пресс-службе слова Цыбульского.

Проведением консультаций с общественностью и экспертным сообществом Архангельской области и НАО, а также сбором предложений от жителей займутся рабочие группы. Они созданы 13 мая распоряжениями Цыбульского и врио главы НАО Бездудного. На основании собранных инициатив рабочие группы должны подготовить предложения по образованию в составе РФ нового субъекта.

"Координировать работу по подготовке проекта соглашения об объединении будет единая комиссия, в состав которой в равном количестве войдут представители обоих регионов. Сопредседателями комиссии станут временно исполняющие обязанности губернаторов объединяемых субъектов", - добавил собеседник агентства.

На основании предложений рабочих групп будут подготовлены материалы для выдвижения инициативы по образованию нового субъекта РФ.

Ранее сообщалось, что врио губернаторов Архангельской области Александр Цыбульский и Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединить эти регионы.

НАО – один из самых малочисленных субъектов РФ, там проживает 44,2 тыс. человек. Население Архангельской области составляет свыше 1,1 млн человек. Оба региона относятся к так называемым регионам-матрешкам: НАО в настоящее время является самостоятельным субъектом РФ, но при этом входит в состав Архангельской области.

В последний раз регионы в России объединяли весной 2008 года, тогда Читинская область и Бурятский автономный округ объединились в Забайкальский край.

Архангельская область НАО Нарьян-Мар Архангельск

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