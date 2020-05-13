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Руководители Архангельской области и Ненецкого АО договорились объединить регионы

Руководители Архангельской области и Ненецкого АО договорились объединить регионы
Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Врио губернаторов Архангельской области Александр Цыбульский и Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединить эти регионы. Об этом сообщили в пресс-службе архангельской обладминистрации.

Совещание об объединении прошло 13 мая в Нарьян-Маре.

Сейчас с административной точки зрения НАО является самостоятельным регионом и одновременно частью Архангельской области. Губернатор Архангельской области вносит президенту предложения по кандидатам в главы НАО. О возможном окончательном объединении регионов ранее сообщали СМИ со ссылкой на источники.

В уставе Ненецкого округа говорится, что "объединение округа с другими субъектами РФ может быть осуществлено только на основе волеизъявления большинства граждан, проживающих в округе и обладающих избирательным правом".

Цыбульский был губернатором НАО с октября 2018 года, Бездудный был его заместителем. 2 апреля архангельский губернатор Игорь Орлов подал в отставку. В тот же день президент Владимир Путин перевел Цыбульского в Архангельскую область в качестве врио главы региона, а Бездудного назначил врио главы НАО.

В последний раз регионы в России объединяли весной 2008 года: Читинская область и Бурятский автономный округ объединились в Забайкальский край.

Архангельская область НАО Нарьян-Мар Архангельск

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