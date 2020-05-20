Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:04Заразились
на 20.05В России 308 705+8 764В мире 4 897 492+95 549

Врио главы Коми высказался против присоединения региона к НАО и Архангельской области

Врио главы Коми высказался против присоединения региона к НАО и Архангельской области
Врио главы Коми Владимир Уйба
Фото: Станислав Красильников/ ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Врио главы Коми Владимир Уйба негативно относится к решению исключительно "наверху" вопроса слияния Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО).

В видеообращении на официальной странице региона во "Вконтакте" Уйба высказал свое отношение и по поводу предложения присоединить к этим двум регионам республику Коми. "Я против таких разговоров, против таких действий необдуманных. Считаю, что эта инициатива должна исходить "снизу", от людей, живущих в этих регионах. Если это им нужно, если это обоюдное решение двух или трех субъектов, тогда это может иметь место быть", - сказал Уйба.

Он отметил, что объединение регионов без учета мнения людей - "это заведомо провальный вариант".

Уйба призвал жителей Коми не поддаваться настроениям, что это решенный вопрос. "На самом деле это некая гипотеза, которая обсуждается", - отметил врио главы региона.

В РоссииЖителям НАО не понравилась идея о слиянии с Архангельской областьюЧитать подробнее

Он добавил, что статус республики, который имеет Коми, значительно выше статуса области или автономного округа.

Республика Коми граничит с Архангельской областью и НАО на западе, северо-западе и севере.

Как сообщалось, предложение присоединить Коми к двум субъектам РФ прозвучало в ходе заседания рабочей группы в НАО.

Ранее в среду против объединения Поморья и НАО выступила Ассоциация ненецкого народа "Ясавэй".

13 мая в Нарьян-Маре врио губернаторов Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединения регионов. По словам властей Поморья, окончательно решение о слиянии субъектов РФ примут жители на референдуме, который планируется провести в сентябре. В обоих регионах сформировались рабочие группы, принимающие предложения от жителей по вопросу объединения.

2 апреля президент РФ принял отставку главы НАО Цыбульского и назначил его врио губернатора Архангельской области вместо сложившего полномочия Игоря Орлова. На пост главы НАО президент назначил заместителя главы округа Юрия Бездудного.

Коми НАО Архангельская область

Новости по теме

Новости

Госдуме предложили вывести дефицитные товары из-под российских контрсанкций

В Подмосковье частично включили отопление в жилых домах

Правительство РФ смягчило нормы законопроекта о расторжении договоров аренды

Правительство РФ смягчило нормы законопроекта о расторжении договоров аренды

Что произошло за день: среда, 20 мая

В санатории будут пускать только с отрицательным тестом на COVID-19

В санатории будут пускать только с отрицательным тестом на COVID-19

МИД РФ обвинил YouTube в дискриминации из-за удаления аккаунта телеканала "Крым 24"

Военнослужащий совершил самоубийство в Ленинградской области

Минниханов заявил о своей готовности вновь баллотироваться в президенты Татарстана

Дело калининградских врачей о смерти новорожденного рассмотрят присяжные

В России создадут Военно-инженерную академию

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');