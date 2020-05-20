Врио главы Коми высказался против присоединения региона к НАО и Архангельской области

Врио главы Коми Владимир Уйба Фото: Станислав Красильников/ ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Врио главы Коми Владимир Уйба негативно относится к решению исключительно "наверху" вопроса слияния Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО).

В видеообращении на официальной странице региона во "Вконтакте" Уйба высказал свое отношение и по поводу предложения присоединить к этим двум регионам республику Коми. "Я против таких разговоров, против таких действий необдуманных. Считаю, что эта инициатива должна исходить "снизу", от людей, живущих в этих регионах. Если это им нужно, если это обоюдное решение двух или трех субъектов, тогда это может иметь место быть", - сказал Уйба.

Он отметил, что объединение регионов без учета мнения людей - "это заведомо провальный вариант".

Уйба призвал жителей Коми не поддаваться настроениям, что это решенный вопрос. "На самом деле это некая гипотеза, которая обсуждается", - отметил врио главы региона.

Он добавил, что статус республики, который имеет Коми, значительно выше статуса области или автономного округа.

Республика Коми граничит с Архангельской областью и НАО на западе, северо-западе и севере.

Как сообщалось, предложение присоединить Коми к двум субъектам РФ прозвучало в ходе заседания рабочей группы в НАО.

Ранее в среду против объединения Поморья и НАО выступила Ассоциация ненецкого народа "Ясавэй".

13 мая в Нарьян-Маре врио губернаторов Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединения регионов. По словам властей Поморья, окончательно решение о слиянии субъектов РФ примут жители на референдуме, который планируется провести в сентябре. В обоих регионах сформировались рабочие группы, принимающие предложения от жителей по вопросу объединения.

2 апреля президент РФ принял отставку главы НАО Цыбульского и назначил его врио губернатора Архангельской области вместо сложившего полномочия Игоря Орлова. На пост главы НАО президент назначил заместителя главы округа Юрия Бездудного.