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Поступающим в вузы 11-классникам нужно будет сдать два госэкзамена по выбору

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Замминистра просвещения России Дмитрий Глушко сообщил, что проводить Единый госэкзамен (ЕГЭ) будут во всех регионах по единому расписанию для всей страны и сдавать нужно будет только экзамены по выбору.

Ранее Минпросвещения объявило, что в этом году сдавать ЕГЭ будут только те выпускники, кто собирается поступать в вузы.

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Таким образом экзамены по русскому языку и математике обязательными не будут, поступающим в вузы 11-классникам необходимо будет сдать только два экзамена по выбору.

"Те выпускники 11-х классов, которые планируют продолжать обучение в вузах РФ, им, конечно, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в вуз и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ. Это будут два экзамена, которые необходимо выпускнику школ выбрать, исходя из того, на какой факультет он поступает, исходя из требований вуза", - сказал Глушко в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Школьный аттестат 11-классникам выдадут по текущим оценкам в школе.

Глушко также заявил, что новую дату начала ЕГЭ в России ведомство планирует обозначить в ближайшие дни, пока в министерстве надеются, что перенос не составит больше трех недель.

Ранее в среду Минпросвещения объявило о повторном переносе начала кампании ЕГЭ этого года из-за коронавируса. Дату в ведомстве не назвали, пообещав определиться с ней в ближайшие дни.

Минпросвещения

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