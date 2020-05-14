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Минкультуры предложило разрешить очные творческие вступительные экзамены в вузах

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Вступительные экзамены в вузах по таким творческим специальностям, как хореография, режиссура театра и кино, живопись, вокальное искусство и актерское мастерство, могут пройти в очной форме, а не онлайн, сообщили в пресс-службе Минкультуры.

Пандемия коронавируса

В ведомстве учли, что провести эти испытания дистанционно и оценить абитуриентов без личного контакта сложно. Поэтому оно предложило Минобрнауки вместе обдумать, как их провести очно, сообщила через пресс-службу министр Ольга Любимова.

В предварительный перечень специальностей, по которым экзамены предлагается оставить очными, вошли "Хореографическое искусство", "Режиссура кино, телевидения и театра", "Живопись и графика", "Актерское искусство", "Дирижирование", "Операторство", "Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором", "Вокальное искусство".

В середине апреля в Минкультуры исходили из того, что вступительные экзамены и прием студентов в подведомственных творческих вузах пройдет в основном онлайн из-за коронавируса. 13 мая Минпросвещения решило перенести начало ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок.

Минкультуры Ольга Любимова коронавирус Минпросвещения Минобрнауки

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