Защита бизнесмена Бойко-Великого направила жалобу на его арест в ЕСПЧ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Защита предпринимателя Василия Бойко-Великого пожаловалась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на его содержание под стражей в рамках уголовного дела о растрате средств банка "Кредит Экспресс", сообщил "Интерфаксу" адвокат предпринимателя Игорь Зубер.

По его словам, жалоба в ЕСПЧ была направлена в среду, 13 мая. На своей странице в фейсбуке защитник уточнил, что в жалобе идет речь о "незаконности ареста и содержания под стражей Василия Вадимовича Бойко-Великого по делу банка "Кредит Экспресс".

Бойко-Великий, а также еще несколько фигурантов были арестованы в июне прошлого года по уголовному делу о многомиллионной растрате средств банка "Кредит Экспресс", в настоящее время лишенного лицензии и признанного банкротом. Бизнесмен свою вину не признает.

Бойко-Великий - основатель компании "Вашъ финансовый попечитель". Также известен как православный меценат.