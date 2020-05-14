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Завершено следствие по делу бизнесмена Бойко-Великого

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Следственный комитет России (СКР) завершил следственные действия по уголовному делу о растрате в отношении предпринимателя Василия Бойко-Великого, сообщила его адвокат Виктория Шонина.

"Следственные действия завершены. Идет ознакомление с материалами дела", - сказала адвокат.

Адвокат уточнила, что в окончательной редакции Бойко-Великому предъявлено обвинение в растрате на общую сумму в 89 млн рублей (часть 4 статьи 160 УК РФ).

По словам ониной, объем материалов дела составляет порядка 300 томов.

Бойко-Великий, а также еще несколько фигурантов были арестованы в июне 2019 года по уголовному делу о многомиллионной растрате средств банка "Кредит Экспресс", в настоящее время лишенного лицензии и признанного банкротом.

Накануне адвокат предпринимателя Игорь Зубер сообщил "Интерфаксу", что в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направлена жалоба в связи с его незаконным, по мнению защиты, арестом и содержанием под стражей.

Бойко-Великий - основатель компании "Вашъ финансовый попечитель", известен как православный меценат. Бизнесмен свою вину не признает, связывает свое уголовное преследование с "гражданско-патриотической позицией".

В феврале сообщалось, что вместе с бизнесменом обвиняемыми по уголовному делу проходят еще шесть человек: директор "Кредит Экспресса" Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники организации Анастасия Новотная, Елена Чуева, Наталья Ципинова и Егор Пихтин.

СКР Василий Бойко-Великий

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