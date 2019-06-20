Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого

Василий Бойко-Великий Фото: ТАСС, Владимир Гердо

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отправил под арест предпринимателя Василия Бойко-Великого, обвиняемого в особо крупной растрате средств банка "Кредит-Экспресс", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Бойко-Великого сроком до 19 августа", - сказал собеседник агентства.

Бойко-Великого и еще шесть человек задержали 19 июня. Их обвиняют в хищении средств клиентов банка "Кредит-Экспресс" в 2013-2018 годах свыше 180 миллионов рублей и $929 тысяч. Бойко-Великого привлекли к ответственности как бенефициара 10% банка, Алла Кабанова была его директором, остальные сотрудники также работали в банке.

По версии следствия, "фигуранты уголовного дела, располагая копиями документов, удостоверяющих личности клиентов банка, составляли подложные документы о якобы полученных ими кредитах, а также похищали денежные средства клиентов, размещенные на депозитных счетах". Всего к настоящему моменты следствие установило 31 факт хищений средств. При этом, подчеркнули в СКР, работа по выявлению аналогичных эпизодов продолжается.

В СКР отмечали, что системные хищения денежных средств "Кредит Экспресса" привели к отзыву Центробанком России лицензии у организации. Потерпевшим по уголовному делу признано "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).

Весной 2018 года "Кредит-Экспресс" лишился лицензии. Дело о растрате его средств возбудили по жалобе Агентства по страхованию вкладов. Следствие будет просить суд арестовать всех обвиняемых.

Адвокат Бойко-Великого Алексей Аверьянов накануне заявил "Интерфаксу", что его подзащитному вменятся растрата $500 тыс. По словам адвоката, бизнесмен не признает вину, а в его деле идет речь о сделке по которому существовал договор займа, который, в свою очередь, погашен, "о чем имеются расписки".

Аверьянов добавил, что Бойко-Великий связывает свое уголовное преследование с "гражданско-патриотической позицией".