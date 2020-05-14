Чиновники остановили работу завода в Москве за несоблюдение ограничений по COVID-19

Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Столичное управление Роспотребнадзора остановило работу АО "Московский завод тепловой автоматики" за полное несоблюдение санитарно-противоэпидемических требований, установленных для снижения распространения коронавируса.

Предприятие было опечатано 13 мая. Результаты проверки переданы в суд. Чиновники начали следить за исполнением временного запрета на работу.

На заводе прошла внеплановая проверка. Проверяющие обнаружили, что там не исполняется ни одно из предписаний, которые предприятию выдали около двух месяцев назад как условие для возобновления работы, хотя с руководителями завода проводили разъяснительную работу.

Установленные нарушения представляют угрозу здоровью и жизни людей, заявили в пресс-службе управления.

Власти Москвы с 12 мая разрешили возобновить работу промышленным предприятиям и стройкам.