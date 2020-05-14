Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:35Заразились
на 14.05В России 252 245+9 974В мире 4 347 018+85 063

Собянин предупредил о сохранении риска эпидемии вплоть до появления вакцины от COVID-19

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Риск распространени коронавируса в Москве будет сохранятсья до тех пор, пока не пройдет эффективная вакцинация, заявил мэр города Сергей Собянин. В связи с этим он предупредил, что до того момента придется выходить из самозиоляции с соблюдением всех необходимых предосторожностей.

Пандемия коронавируса

"Мы быстро сами из этой ситуации не выйдем. У нас будет риск возобновления распространения этой инфекции до тех пор, пока мы не получим эффективную вакцинацию. Это означает, что мы будем жить в какой-то новой реальности, и ослабление самоизоляции не должно влиять на распространение коронавируса", - сказал он на встрече с членами клинического комитета по COVID-19.

Власти обязали открывающиеся после карантина предприятия создать все условия, чтобы минимизировать риск заражения сотрудников. По словам Собянина, и сами граждане должны за этим следить, прививая себе "новую, ответственную культуру поведения".

Врачей он призвал держать "в боевом режиме" систему здравоохранения, чтобы она в любой момент могла бы оказать всю необходимую помощь заразившихся.

Массовое тестирование населения Москвы на COVID-19 позволит выявлять на ранней стадии людей, которые заражены, изолировать и лечить их, рассчитывает мэр.

По новым правилам и москвичам, и руководителям предприятий и организаций города, и медицинским работникам придется жить в ближайшие месяцы, предупредил он. Только тогда можно будет и ослаблять режим самоизоляции и предотвратить распространение заболевания.

Собянин также объявил, что в городе запустят программу массового скрининга москвичей на наличие антител к COVID-19 методом иммуноферментного анализа (ИФА). По его словам, эта система позволит довести число ежедневных тестирований на коронавирус в Москве до 100 000, а в перспективе - до 200 000.

Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая. С 12 мая разрешено возобновить работу стройкам и промпредприятиям. С этого же дня в городе введен масочно-перчаточный режим. С 15 апреля в столице действует пропускной режим.

Москва в режиме самоизоляции

16
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Москва Сергей Собянин коронавирус

Новости по теме

Новости

В МЧС подтвердили гибель человека при пожаре на Фрунзенской набережной

Пандемия коронавируса

Собянин объявил о переходе Москвы на следующий уровень тестирования на COVID-19

Собянин объявил о переходе Москвы на следующий уровень тестирования на COVID-19

Жилая многоэтажка загорелась на Фрунзенской набережной в центре Москвы

Жилая многоэтажка загорелась на Фрунзенской набережной в центре Москвы

Депутат Госдумы пожаловался генпрокурору на пропускной режим в Москве

Для москвичей подготовили семь форм жалоб на штрафы за поездки на авто без пропуска

Чиновники остановили работу завода в Москве за несоблюдение ограничений по COVID-19

Чиновники остановили работу завода в Москве за несоблюдение ограничений по COVID-19

Число умерших от коронавируса в Москве достигло 1290 человек

В мэрии Москвы опровергли утверждения о занижении смертности от коронавируса

В мэрии Москвы опровергли утверждения о занижении смертности от коронавируса

Более 50 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Собянин не стал отменять оформление пропусков на передвижение по Москве через СМС

Собянин не стал отменять оформление пропусков на передвижение по Москве через СМС
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');