Собянин предупредил о сохранении риска эпидемии вплоть до появления вакцины от COVID-19

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Риск распространени коронавируса в Москве будет сохранятсья до тех пор, пока не пройдет эффективная вакцинация, заявил мэр города Сергей Собянин. В связи с этим он предупредил, что до того момента придется выходить из самозиоляции с соблюдением всех необходимых предосторожностей.

"Мы быстро сами из этой ситуации не выйдем. У нас будет риск возобновления распространения этой инфекции до тех пор, пока мы не получим эффективную вакцинацию. Это означает, что мы будем жить в какой-то новой реальности, и ослабление самоизоляции не должно влиять на распространение коронавируса", - сказал он на встрече с членами клинического комитета по COVID-19.

Власти обязали открывающиеся после карантина предприятия создать все условия, чтобы минимизировать риск заражения сотрудников. По словам Собянина, и сами граждане должны за этим следить, прививая себе "новую, ответственную культуру поведения".

Врачей он призвал держать "в боевом режиме" систему здравоохранения, чтобы она в любой момент могла бы оказать всю необходимую помощь заразившихся.

Массовое тестирование населения Москвы на COVID-19 позволит выявлять на ранней стадии людей, которые заражены, изолировать и лечить их, рассчитывает мэр.

По новым правилам и москвичам, и руководителям предприятий и организаций города, и медицинским работникам придется жить в ближайшие месяцы, предупредил он. Только тогда можно будет и ослаблять режим самоизоляции и предотвратить распространение заболевания.

Собянин также объявил, что в городе запустят программу массового скрининга москвичей на наличие антител к COVID-19 методом иммуноферментного анализа (ИФА). По его словам, эта система позволит довести число ежедневных тестирований на коронавирус в Москве до 100 000, а в перспективе - до 200 000.

Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая. С 12 мая разрешено возобновить работу стройкам и промпредприятиям. С этого же дня в городе введен масочно-перчаточный режим. С 15 апреля в столице действует пропускной режим.