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Арендованные компанией Абрамовича 110 тыс. га леса выведены из коммерческой разработки

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Хабаровском крае 110 000 га леса, арендованные крупнейшим лесопромышленным холдингом Дальнего Востока RFP Group, получили статус лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ). В них теперь полностью запрещена прокладка дорог и коммерческая заготовка древесины, сообщил WWF России.

14 мая RFP Group подписала соответствующее соглашение с этой экологической организацией. Всего на арендованных холдингом лесах выделено 20 уникальных участков, среди которых субальпийские комплексы темнохвойных лесов, редкие высокотравные ельники, девственные леса, комплексы висячих верховных болот и другие категории ЛВПЦ.

"Для сравнения: суммарная площадь лесов, которую будут сохранять RFP Group, в три раза превышает, например, площадь Уссурийского заповедника", - сказал через пресс-службу руководитель лесного отдела Амурского филиала WWF России Евгений Чувасов,.

Соглашение предписывает провести комплекс мероприятий по выделению зон строгой охраны малонарушенных лесных территорий (первозданные леса, которые не были подвержены масштабному воздействию хозяйственной деятельности человека. - ИФ.).

Ранее "Коммерсантъ" писал, что основные акционеры RFP Group Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов (владеют суммарно примерно 58%) ищут для этого бизнеса новых инвесторов и готовы им передать пакет вплоть до контрольного.

Холдинг RFP Group объединяет группу технологически связанных компаний полного цикла, занимающихся заготовкой древесины, ее переработкой и доставкой продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

В 2019 году выручка группы составила $170 млн, входящие в нее компании заготовили более 1,7 млн кубометров круглого леса. В минувшем декабре RFP сообщала, что в первом квартале завершит реализуемый вместе с Российским фондом прямых инвестиций (соинвестор компании) и японским фондом Prospect проект по строительству завода по выпуску пеллет общей стоимостью около $200 млн.

Роман Абрамович Хабаровский край WWF RFP Group

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