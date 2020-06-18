WWF сообщил о загрязнении рек Дальнего Востока из-за добычи золота

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Всемирный фонд дикой природы (WWF России) в ходе космического мониторинга за месяц выявил более 1,5 тыс. км загрязнений рек из-за золотодобычи.

"Начиная с 15 мая, обнаружено 42 случая загрязнения водных объектов в трех дальневосточных регионах, общая протяженность загрязнений составила 1,51 тыс. км.", - сообщает пресс-служба Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) по итогам первого месяца спутникового мониторинга загрязнений рек на Дальнем Востоке.

Экологи предполагают, что загрязнения рек могут быть связаны с деятельностью предприятий, осуществляющих добычу россыпного золота.

Отмечается, что по всем выявленным фактам подготовлены и направлены заявления в территориальные органы Росприроднадзора с просьбой установить причины и источник загрязнения, а также принять меры к предприятиям, допустившим загрязнение рек.

По данным WWF, лидером по выявленному числу загрязнений является Амурская область - за первый месяц экологи зафиксировали в этом регионе 34 случая загрязнения водных объектов общей протяженностью 1,321 тыс. км. В Забайкальском крае удалось обнаружить четыре факта загрязнений общей продолжительностью 130 км, на Камчатке - тоже четыре случая общей протяженностью загрязнения 59 км.

Экологи отмечают, что в последние годы в регионах бассейна Амура резко возросло количество лицензий, выдаваемых на разведку и добычу россыпного золота и увеличилось количество предприятий, ведущих эту деятельность. Так, в Амурской области в 2017 году старателями была получена 81 лицензия, в 2018 - 220, в 2019 - уже 258. Аналогичная картина наблюдается в Хабаровском крае, где количество выданных лицензий возросло с 25 в 2017 году до 77 в 2019. Причем, значительное количество лицензий выдается на участки, расположенные на реках, где ранее добыча золота не велась.

"Космический мониторинг показывает, как от участков, на которых начинается добыча золота, тянутся вниз по течению ранее чистых рек шлейфы загрязненной взвесью воды. Данные космоснимков подтверждаются и местными жителями, которые бьют тревогу по поводу возрастающего количества случаев загрязнений, и сотрудниками государственных природоохранных органов, проводящих проверки по заявлениям, подаваемым по результатам космического мониторинга", - отмечается в сообщении.

WWF России считает, что недостаточно пресекать уже совершаемые нарушения при добыче золота, необходимо предпринимать меры по их недопущению и снижению наносимого добычей золота ущерба. В частности, они предлагают ограничить выдачу лицензий на реки, увеличить роль мнения местного населения и органов власти в принятии решений о начале разработки золота на том или ином участке и ужесточить меры ответственности, применяемые к старателям, которые нарушают природоохранное законодательство.

Как сообщалось, мониторинг загрязнения рек запущен в бассейне Амура WWF России при поддержке Фонда президентских грантов. Его выполняет Центр спутникового мониторинга и гражданского контроля совместно с международной экологической коалицией "Реки без границ". Он ведется в Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской, Еврейской автономной областях и на Камчатке. По спутниковым фотографиям экологи выявляют загрязнения рек от работы артелей старателей и сообщают о возможных нарушениях природоохранного законодательства.

В прошлом году на Дальнем Востоке выявили 140 фактов загрязнения рек. Большая часть нарушений пришлась на Амурскую область и Забайкальский край, более 10 золотодобывающих компаний привлекли к административной ответственности, общая сумма штрафов составила несколько миллионов рублей.