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Российские медики выявили новое клиническое проявление коронавируса

Российские медики выявили новое клиническое проявление коронавируса
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) обнаружило воспаление брюшины при коронавирусе у двух пациентов, потребовалась операция, сообщает пресс-служба ведомства.

"По результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита. Вероятно, воспаление брюшины при COVID-19 может возникать вследствие системного ответа на вирусную инфекцию, сопровождающегося массивной продукцией цитокинов, гиперактивацией клеток иммунитета и образованием циркулирующих иммунных комплексов, что может приводить к патологическим изменениям в микрососудах и асептическому воспалению некоторых серозных оболочек", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

27 апреля пациентка поступила в Федеральный научно-клинический центр (ФНКЦ) ФМБА России с типичными клиническими проявлениями новой коронавирусной инфекции (заложенность носа, повышение температуры тела до 38 градусов Цельсия, кашель, симптом "матового стекла" в легких), тест на COVID-19 был положительным.

3 мая другой пациент поступил в 6-е инфекционное отделение Федерального клинического центра высоких медицинских технологий (ФКЦ ВМТ) ФМБА с клинической картиной нового коронавируса, внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией, тест на инфекцию также был положительным.

В процессе лечения у обоих пациентов появилась отрицательная динамика в виде симптома "острого живота", повышения температуры тела. Данные симптомы являлись показанием для экстренного оперативного вмешательства.

Пациентам была выполнена диагностическая лапароскопия (хирургическая операция, проводимая через небольшие разрезы на теле), в результате которой был выявлен асцит - наличие жидкости в брюшной полости.

Другие данные, указывающие на острую хирургическую патологию, у обоих пациентов отсутствовали, рассказывает ФМБА.

Хроника коронавируса. Май.

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