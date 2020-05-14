В России впервые со 2 мая выявили меньше 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Число выявленных в России за сутки новых случаев коронавирусной инфекции впервые со 2 мая упало ниже отметки в 10 тысяч, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19.

За последние сутки подтверждены 9 974 случая заболевания коронавирусом в 84 регионах, у 40,6% из них нет клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 252 245 случаев (+4,1%) заражения.

Россия, по данным Университета Джонса Хопкинса, находится на втором месте в мире по числу зарегистрированных заболевших после США (1,39 млн). Далее следуют Великобритания (230,2 тыс.), Испания (228,6 тыс.) и Италия (222,1 тыс.).

За последние сутки в целом по РФ зарегистрировано 93 летальных исхода, ассоциированных с новой коронавирусной инфекцией, из них 58 - в Москве. Всего в РФ умерли 2 305 человек.

Выписаны за последние сутки в России 5 527 пациентов, из них 1 821 - в Москве. Общее число выписанных достигло 53 530.

13 мая сообщалось о 10 028 новых случаев заражения коронавирусом в РФ, в Москве было 4 703 случая.

Ситуация в регионах

В Москве за сутки выявлены 4 712 новых случаев, таким образом, общее число диагнозов COVID-19 в столице выросло до 130 716. На Московскую область пришлись 918 заболевших, на Санкт-Петербург - 460, на Нижегородскую область - 238, на Ивановскую область - 102, на Тульскую область и Дагестан - по 98, на Калужскую область и Краснодарский край - по 97, на Волгоградскую и Саратовскую области - по 96, на Рязанскую и Оренбургскую области - по 89, на Башкортостан - 88.

В Ярославской области прирост составил 87 случаев, в Тамбовской области - 86, в Самарской области - 84, в Брянской области - 82, в Ульяновской области - 80, в Чувашии - 79, в Ростовской области - 78, в Курской и Новосибирской областях - по 76, в Кабардино-Балкарии и ЯНАО - по 73, в Ставропольском крае - 72, в Северной Осетии - 70, в Ленинградской области - 69, в Свердловской области - 64, в Татарстане и ХМАО - по 61, в Орловской области - 57, в Белгородской области - 52, в Хабаровском крае - 51, в Бурятии и Приморском крае - по 49.

В Липецкой области и Забайкальском крае коронавирус диагностирован еще у 46 человек, во Владимирской, Воронежской, Астраханской и Пензенской областях - по 45, в Челябинской области - 44, в Пермском крае - 42, в Архангельской и Тюменской областях - по 41, в Ингушетии, Тыве и Алтайском крае - по 39, в Марий Эл - 37, в Смоленской и Калининградской областях - по 36, в Калмыкии и Якутии - по 35, в Мордовии и Омской области - по 34, в Костромской области - 31, в Крыму - 30, в Карачаево-Черкесии - 27.

В Иркутской области коронавирус диагностировали у 26 пациентов, в Чечне - у 24, на Мурманскую область и Красноярский край пришлись по 21 случаю, на Тверскую область - 20, на Новгородскую и Кировскую области - по 15, на Кемеровскую область - 13, на Карелию, Вологодскую, Псковскую и Амурскую области - по 12, на Камчатский край - 11. В Курганской и Томской области выявлены по 9 новых случаев, в Коми и Хакасии - по 8, в Удмуртии - 7, в Еврейской АО - 6, в Адыгее - 5, в Республике Алтай - 3, в Сахалинской области и Севастополе - по 2, в Магаданской области и Чукотском АО - по 1.