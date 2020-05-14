Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:37Заразились
на 14.05В России 252 245+9 974В мире 4 347 018+85 063

В России впервые со 2 мая выявили меньше 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В России впервые со 2 мая выявили меньше 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Число выявленных в России за сутки новых случаев коронавирусной инфекции впервые со 2 мая упало ниже отметки в 10 тысяч, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19.

За последние сутки подтверждены 9 974 случая заболевания коронавирусом в 84 регионах, у 40,6% из них нет клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 252 245 случаев (+4,1%) заражения.

Россия, по данным Университета Джонса Хопкинса, находится на втором месте в мире по числу зарегистрированных заболевших после США (1,39 млн). Далее следуют Великобритания (230,2 тыс.), Испания (228,6 тыс.) и Италия (222,1 тыс.).

За последние сутки в целом по РФ зарегистрировано 93 летальных исхода, ассоциированных с новой коронавирусной инфекцией, из них 58 - в Москве. Всего в РФ умерли 2 305 человек.

Выписаны за последние сутки в России 5 527 пациентов, из них 1 821 - в Москве. Общее число выписанных достигло 53 530.

13 мая сообщалось о 10 028 новых случаев заражения коронавирусом в РФ, в Москве было 4 703 случая.

Ситуация в регионах

В Москве за сутки выявлены 4 712 новых случаев, таким образом, общее число диагнозов COVID-19 в столице выросло до 130 716. На Московскую область пришлись 918 заболевших, на Санкт-Петербург - 460, на Нижегородскую область - 238, на Ивановскую область - 102, на Тульскую область и Дагестан - по 98, на Калужскую область и Краснодарский край - по 97, на Волгоградскую и Саратовскую области - по 96, на Рязанскую и Оренбургскую области - по 89, на Башкортостан - 88.

В Ярославской области прирост составил 87 случаев, в Тамбовской области - 86, в Самарской области - 84, в Брянской области - 82, в Ульяновской области - 80, в Чувашии - 79, в Ростовской области - 78, в Курской и Новосибирской областях - по 76, в Кабардино-Балкарии и ЯНАО - по 73, в Ставропольском крае - 72, в Северной Осетии - 70, в Ленинградской области - 69, в Свердловской области - 64, в Татарстане и ХМАО - по 61, в Орловской области - 57, в Белгородской области - 52, в Хабаровском крае - 51, в Бурятии и Приморском крае - по 49.

В Липецкой области и Забайкальском крае коронавирус диагностирован еще у 46 человек, во Владимирской, Воронежской, Астраханской и Пензенской областях - по 45, в Челябинской области - 44, в Пермском крае - 42, в Архангельской и Тюменской областях - по 41, в Ингушетии, Тыве и Алтайском крае - по 39, в Марий Эл - 37, в Смоленской и Калининградской областях - по 36, в Калмыкии и Якутии - по 35, в Мордовии и Омской области - по 34, в Костромской области - 31, в Крыму - 30, в Карачаево-Черкесии - 27.

В Иркутской области коронавирус диагностировали у 26 пациентов, в Чечне - у 24, на Мурманскую область и Красноярский край пришлись по 21 случаю, на Тверскую область - 20, на Новгородскую и Кировскую области - по 15, на Кемеровскую область - 13, на Карелию, Вологодскую, Псковскую и Амурскую области - по 12, на Камчатский край - 11. В Курганской и Томской области выявлены по 9 новых случаев, в Коми и Хакасии - по 8, в Удмуртии - 7, в Еврейской АО - 6, в Адыгее - 5, в Республике Алтай - 3, в Сахалинской области и Севастополе - по 2, в Магаданской области и Чукотском АО - по 1.

Хроника коронавируса. Май.

18
Медсестры отдают дань памяти коллегам погибшим от COVID-19 в столице БразилииПравительство Таиланда продолжает ослаблять ограничения, связанные с ведением бизнеса в Бангкоке, которые были введены несколько недель назад для борьбы с распространением COVID- 19.Сенаторы США Ричард Барр и Тим Кейн приветствуют друг друга перед совещанием о коронавирусной болезни в Вашингтоне12 мая. В Стамбуле веганы-активисты призывают жителей употреблять в пищу продукты растительного происхождения, полагая, что переход на вегетарианство предотвратит заражение людей от таких болезней, как COVID-1912 мая. В понедельник вечером Конституционный совет Франции утвердил закон о выходе страны из изоляции при сохранении ряда ограничений, связанных с чрезвычайной санитарной обстановкой. На фото: празднование ослабления карантина в пригороде Парижа Сен-Манде.12 мая. В Шанхае впервые с января заработал "Диснейленд". Парк развлечений будет работать с ограничением на число посетителей. Гости "Диснейленда" обязаны использовать специальное приложение для смартфона, разработанное шанхайскими властями, которое отслеживает здоровье и контакты пользователя с возможными носителями коронавируса.С 11 мая в Испании существенно ослаблены ограничительные меры, введенные для борьбы против коронавирусной инфекции. В частности, жителям разрешено свободно перемещаться по территории провинции, в которой находятся. Такое ослабление режима коснулось 51% населения.8 мая. Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зараженных превысило 100 тысяч человек. В стране зарегистрировали свыше 121,6 тыс. случаев инфицирования. На фото: медсестра из племени Уитото в маске с надписью "жизнь коренных народов имеет значение".8 мая. Власти Непала продлили режим изоляции до 18 мая.8 мая. Работники дома престарелых в Галисии на северо-западе Испании отметили 98-й день рождения своей подопечной, вынужденной находиться в изоляции.7 мая. В греческом городе Салоники прошла акция протеста работников музыкальной индустрии, требующих помощи правительства в период карантина.7 мая. В преддверии Дня Победы в Казани под окнами ветеранов, находящихся на самоизоляции, проводят персональные концерты.6 мая. В Испании началась постепенная отмена карантина. Власти разрешили открыться небольшим магазинам, парикмахерским по предварительной договоренности и ресторанам "на вынос".6 мая. Около 57 000 учеников в Ухане сегодня возвращаются в школу впервые после отмены 76-дневного карантина. В классы вернулись старшеклассники, которым надо готовиться к экзаменам.6 мая. Власти Индии продлили шестинедельный карантинный режим на две недели - до 17 мая. На фото: дезинфекция денежных купюр и медицинской маски в Калькутте.5 мая. Аргентина продлила ограничительные меры до 10 мая.2 мая. В Найроби работники министерства здравоохранения Кении начали массовое тестирование граждан на COVID-19. В стране выявлено 535 заболевших коронавирусной инфекцией, скончались 24 человека.1 мая. Работников складов компании Amazon, которые организовали забастовку из-за небезопасных условий труда, уволили. Они утверждали, что за последние дни 10 их коллег заразились COVID-19. На фото: дочь принимавшего участие в демонстрации сотрудника.
Медсестры отдают дань памяти коллегам погибшим от COVID-19 в столице Бразилии
коронавирус

Новости по теме

Новости

Семейные отношения у 10% россиян ухудшились в период самоизоляции

Мошенники создали десятки фейковых сайтов по выплате пособий семьям с детьми

Мошенники создали десятки фейковых сайтов по выплате пособий семьям с детьми

"Росзарубежнефть" получила долю "Роснефти" в консорциуме с активом в Венесуэле

Чиновники предложили не учитывать мнение горожан при оценке качества воздуха в промышленных центрах

Пандемия коронавируса

Российские медики выявили новое клиническое проявление коронавируса

Российские медики выявили новое клиническое проявление коронавируса

Минздрав Дагестана проверят из-за роста заболеваемости COVID-19

Чиновники остановили работу завода в Москве за несоблюдение ограничений по COVID-19

Чиновники остановили работу завода в Москве за несоблюдение ограничений по COVID-19

ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят мусоросжигательные заводы за 600 млрд рублей

Что случилось этой ночью: четверг, 14 мая

Школьников не будут ограничивать в количестве сдаваемых ЕГЭ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');