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Семейные отношения у 10% россиян ухудшились в период самоизоляции

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - К выводу о резком ухудшении своих семейных отношений за время, проведенное в режиме вынужденной самоизоляции из-за коронавируса, пришли 10% россиян, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в четверг в "Интерфакс".

Согласно этим данным, 7% респондентов считают, что их семейные отношения за этот период резко ухудшились. При этом о такой проблеме мужчины заявляют чаще, чем женщины - 8% и 5% респондентов соответственно.

О разводе в период самоизоляции подумывают 3% россиян, при этом женщины в большей мере готовы расторгнуть брак, чем мужчины - 5% и 3% опрошенных соответственно.

Согласно опросу, большинство россиян (58%) считают, что самоизоляция никак не повлияла на их семейные отношения, которые по-прежнему хорошие. Еще 4% россиян оценивают свои отношения в браке, как такие же плохие, что и до сидения дома.

Вместе с тем, почти каждый пятый россиянин (19%) считает, что его отношения в браке за данный период улучшились - 6% опрошенных говорят, что семейные отношения просто стали лучше, 13% респондентов считают, что режим самоизоляции помог понять, что их спутник жизни - лучший человек в мире.

Опрос был проведен 12-13 мая среди состоящих в браке 1600 россиян в возрасте старше 18 лет в 336 населенных пунктах, во всех федеральных округах РФ.

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