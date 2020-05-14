Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:45Заразились
на 14.05В России 252 245+9 974В мире 4 347 018+85 063

Смольный не заметил всплеска жалоб на домашнее насилие в Петербурге

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Петербургские чиновники пока не заметили всплеска жалоб на домашнее насилие, но допускают, что их количество может вырасти после завершения режима самоизоляции. Об этом заявила на пресс-конференции зампред городского комитета по социальной политике Елена Фидрикова.

Пандемия коронавируса

Пока, по ее словам, число таких жалоб сопоставимо с прошлогодними показателями. В 2019 году в стационарных отделениях услуги получили 114 женщин, пострадавших от семейного насилия, на полустационарной основе получили помощь 187 человек.

"На сегодняшний день в "отделениях женщин в опасности" находятся шесть женщин, которые пострадали от насилия. Но мы переживаем о другом: как только мы начнем выходить из режима самоизоляции, число таких обращений резко возрастет, потому что станут очевидны последствия, появится возможность лично обращаться в учреждения, и сейчас эти обращения отложены из-за необходимости соблюдать режим самоизоляции", - добавила Фидрикова.

Начальник управления организации работы участковых и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД Петербурга и Ленобласти Юлия Кулагина отметила, что уровень бытового насилия в регионе снижается с 2016 года. Сегодня на учете из-за семейных конфликтов состоят около 4000 человек, сказаала она. Она отметила, что выявление таких преступлений "имеет несколько латентный характер" и жертвы насилия не всегда жалуются.

"Это несколько затрудняет работу, потому что у нас заявительный принцип работы. Мы пока не увидели всплеска семейного насилия", - сказала она.

Петербург Смольный коронавирус МВД Елена Фидрикова

Новости по теме

Новости

"Роснефть" стала партнером проекта по созданию трех геномных центров в России

Лето в России будет жарким с периодами похолодания

Лето в России будет жарким с периодами похолодания

Министр культуры вернулась на работу после коронавирусной инфекции

Депутат Госдумы пожаловался генпрокурору на пропускной режим в Москве

Гринпис заявил, что при сжигании мусора на заводах образуются тонны токсичных отходов

Запрос на детские выплаты стал самым популярным за всю историю портала госуслуг

Запрос на детские выплаты стал самым популярным за всю историю портала госуслуг

СКР завел уголовные дела из-за фото Гитлера и Гиммлера в рамках акции "Бессмертный полк"

Семейные отношения у 10% россиян ухудшились в период самоизоляции

Мошенники создали десятки фейковых сайтов по выплате пособий семьям с детьми

Мошенники создали десятки фейковых сайтов по выплате пособий семьям с детьми

"Росзарубежнефть" получила долю "Роснефти" в консорциуме с активом в Венесуэле

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');