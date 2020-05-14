Смольный не заметил всплеска жалоб на домашнее насилие в Петербурге

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Петербургские чиновники пока не заметили всплеска жалоб на домашнее насилие, но допускают, что их количество может вырасти после завершения режима самоизоляции. Об этом заявила на пресс-конференции зампред городского комитета по социальной политике Елена Фидрикова.

Пока, по ее словам, число таких жалоб сопоставимо с прошлогодними показателями. В 2019 году в стационарных отделениях услуги получили 114 женщин, пострадавших от семейного насилия, на полустационарной основе получили помощь 187 человек.

"На сегодняшний день в "отделениях женщин в опасности" находятся шесть женщин, которые пострадали от насилия. Но мы переживаем о другом: как только мы начнем выходить из режима самоизоляции, число таких обращений резко возрастет, потому что станут очевидны последствия, появится возможность лично обращаться в учреждения, и сейчас эти обращения отложены из-за необходимости соблюдать режим самоизоляции", - добавила Фидрикова.

Начальник управления организации работы участковых и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД Петербурга и Ленобласти Юлия Кулагина отметила, что уровень бытового насилия в регионе снижается с 2016 года. Сегодня на учете из-за семейных конфликтов состоят около 4000 человек, сказаала она. Она отметила, что выявление таких преступлений "имеет несколько латентный характер" и жертвы насилия не всегда жалуются.

"Это несколько затрудняет работу, потому что у нас заявительный принцип работы. Мы пока не увидели всплеска семейного насилия", - сказала она.