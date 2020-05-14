СКР завел уголовные дела из-за фото Гитлера и Гиммлера в рамках акции "Бессмертный полк"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Следственный комитет (СК) разыскивает интернет-пользователей, разместивших в сети в рамках акции "Бессмертный полк" портреты лидеров нацистской Германии под видом советских воинов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Следственным комитетом выявлены факты размещения на сайтах движения "Бессмертный полк - онлайн" фотографий нацистских преступников во время проведения виртуальной акции, направленной на сохранение и увековечивание памяти о поколении Великой Отечественной войны и ее участниках, боровшихся с нацистской Германией", - сказала Петренко в четверг "Интерфаксу".

По данным следствия, не позднее 10 мая неизвестные лица разместили в интернете "фотографию рейхсфюрера СС Гиммлера". Это, как считают в СК, было сделано "с целью одобрения нацистских преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге". "При этом публикация сопровождалась комментарием о том, что на фотографии запечатлен якобы полковник Алексеев В.М.", - сказала Петренко.

Кроме этого, по ее словам, не позднее 3 мая неустановленные лица разместили на сайте "Банк памяти" анкету с фото Адольфа Гитлера, указав, что на нем запечатлен якобы участник Великой Отечественной войны Гитле Адоль Алоисо.

"По указанным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ - реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала", - сказала Петренко.