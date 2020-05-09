Путин из Кремля обратился к участникам онлайн-акции "Бессмертный полк"

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в День Победы, как и обещал, присоединился к участникам акции "Бессмертный полк", которая в этом году из-за эпидемии коронавируса проходит в онлайн-режиме.

Он из Кремля обратился ко всем, кто решил поддержать это виртуальное шествие, выложив в интернете фотографии своих родственников-фронтовиков.

Обращаясь к россиянам, Путин стоял рядом с портретами своих близких - ветеранов, в том числе отца-фронтовика Владимира Спиридоновича Путина.

"Хочу обратиться сейчас к тем, кто регулярно по зову сердца принимает участие в шествии "Бессмертного полка" с фотографиями и портретами своих близких, своих родственников - участников Великой Отечественной войны. Идем ли мы с вами в одном строю или остаемся дома, как сегодня, наши герои всегда с нами, в нашем сердце. И так будет всегда, они останутся с нами навсегда", - сказал он.

Как пообещал Путин, "а по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы еще пройдем".

В предыдущие годы глава государства всегда принимал участие в марше памяти "Бессмертный полк": возглавлял шествие в центре Москвы, неся портрет отца-фронтовика.

В апреле организаторы общероссийской акции "МыВместе" рассказали Путину об инициативе народного артиста СССР Василия Ланового (он не раз шел рядом с президентом в колонне "Бессмертного полка") отметить 75-летие Победы, выйдя на балконы своих квартир с портретами фронтовиков и исполнив всей страной песню "День Победы".

Путин сказал, что с удовольствием поддержит виртуальное шествие "Бессмертного полка", только подумает над формой своего участия.

Ранее в субботу президент России пообещал, что главный Парад Победы на Красной площади и марш "Бессмертного полка" пройдут широко и достойно, когда это станет возможно.

В минувший четверг сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров сообщал, что заявки на участие в онлайн-акции "Бессмертный полк" подали около 2 млн человек.