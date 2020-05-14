Почти треть россиян призвала лишать гражданства РФ за фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Большинство россиян считают, что нужно обязательно привлечь к ответственности людей, подавших на сайте онлайн-акции "Бессмертный полк" заявки с фотографиями нацистов, свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".

Согласно опросу, по условиям которого респондент может дать до двух ответов, 29% опрошенных предлагают наказать данных лиц лишением гражданства РФ, если выяснится, что участники инцидента - россияне.

В необходимости уголовного наказания за такие действия уверены 26% сограждан, наложить штраф предложили 23% респондентов, направить на исправительные работы - 10% участников опроса.

По данным ВЦИОМ, две трети россиян (67%) считают такие действия оскорблением памяти советских воинов и провокацией.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 13 мая среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.