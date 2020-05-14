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Гринпис заявил, что при сжигании мусора на заводах образуются тонны токсичных отходов

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Строительство 25 новых мусоросжигательных заводов не смогут решить мусорную проблему в России, при этом их работа приведет к увеличению количества вредных выбросов и, возможно, к увеличению производства неперерабатываемого пластика, считают в российском отделении Гринпис.

"Мусоросжигательные заводы не решат мусорную проблему. 30 мусоросжигательных заводов (25 новых + 4 в Подмосковье и 1 в Татарстане) смогут сжигать лишь 20% отходов (18 млн тонн). При этом от сжигания будет образовываться токсичная зола, имеющая более высокий класс опасности (...) По подсчётам Гринпис, после сжигания образуется 30% золы (от массы отходов). Получается, от 30 заводов ежегодно будет образовывать 5 миллионов тонн токсичных отходов", - говорится в сообщении Гринпис, распространенном в четверг.

Экологи опасаются, что строительство заводов может привести к большему производству неперерабатываемой упаковки.

"Планируется, что на МСЗ будут сжигать только неперерабатываемый мусор, прошедший сортировку. Это значит, что комбинированная пластиковая упаковка, которую сейчас активно используют на российском рынке и постепенно запрещают в ЕС, будет необходима для работы этих заводов. Вместо того, чтобы действительно снижать объёмы образующихся в стране отходов - переходить на многоразовую и оборотную тару, производить только легко перерабатываемую упаковку - Россия будет вынуждена производить для заводов топливо (неперерабатываемую пластиковую упаковку)", - считают в Гринпис.

Ранее госкорпорации "Ростех", ВЭБ и "Росатом" сообщили о договоренности построить не меньше 25 заводов энергетической утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), прошедших сортировку. Общая стоимость проекта оценивается в 600 млрд рублей, предполагаемый объем участия ВЭБа составляет порядка 200 млрд рублей. Оператором программы выступит "Ростех" в лице своей дочерней структуры "РТ-Инвест".

Гринпис Ростех ВЭБ Росатом

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