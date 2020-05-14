ВЭБ, Ростех и Росатом построят мусоросжигательные заводы за 600 млрд рублей

Партнеры готовы возвести эти предприятия рядом с 25 крупными туристическими центрами страны

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Госкорпорации "Ростех", ВЭБ и "Росатом" сообщили, что договорились построить не меньше 25 заводов по энергетической утилизации отсортировнаных твердых коммунальных отходов. Проект оценен в 600 млрд рублей, ВЭБ, который финансирует строительство, вложит в него около 200 млрд рублей.

Оператором программы выступит "Ростех" в лице дочерней структуры "РТ-Инвест". Эта компания уже строит "четыре завода по термической переработке отходов в энергию" в Воскресенском, Наро-Фоминском, Солнечногорском и Ногинском округах Подмосковья и в Татарстане. Принципы проекта - "раздельный сбор, сортировка, переработка вторичных материальных ресурсов, извлечение энергии из отходов", говорится в пресс-релизе.

Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов подчеркнул, что "заводы по термической выработке электроэнергии станут финальным звеном системы обращения с отходами": "Такому виду утилизации будут подвергаться фракции, которые невозможно переработать и вернуть во вторичный оборот".

"Ростех" разработает меры для господдержки запуска и реализации этих проектов, в том числе с применением механизма договоров о предоставлении мощности на оптовом рынке электроэнергии, механизма расширенной ответственности производителей и других.

"Росатом" станет технологическим партнером проекта и поставит на заводы основное оборудование, разработает базовый инжиниринг, обещает привлекать "носителей наилучших зарубежных технологий в области энергетической утилизации" мусора, а также займется техобслуживанием и ремонтом оборудования.

Партнеры готовы построить такие заводы с высокой степенью локализации производства оборудования для обслуживания крупнейших туристических центров России, а также в агломерациях с населением не менее 500 тысяч человек.

Полная реализация проекта позволит привлечь в российскую промышленность 459 млрд рублей дополнительных инвестиций и "позволит сформировать в России новую отрасль с высоким экспортным потенциалом", говорится в пресс-релизе. "При наличии готового российского решения в области выработки энергии из отходов появится возможность его экспорта в такие страны, как Индия, Индонезия, ЮАР и другие, планирующие строительство объектов по переработке отходов в энергию", - объяснили госкорпорации.

За счет строительства заводов партнеры обещают создать около 25 000 новых рабочих мест и по 2500 - на период работы заводов.

В феврале 2020 года гендиректор и совладелец "РТ-Инвеста" Андрей Шипелов говорил, что компания готова к 2030 году построить в стране всего 30 мусоросжигательных заводов, перерабатывающих отходы в электроэнергию. Он назвал эту цифру с учетом пяти уже строящихся предприятий.

В конце 2019 года в России был принят закон, который приравнял сжигание мусора к его утилизации.