"Ростех" не согласился с выводами "Гринписа" о вреде проекта "Энергия из отходов"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Ростех" не согласна с информацией российского отделения "Гринпис" о том, что ее проект "Энергия из отходов" приведет к увеличению количества вредных выбросов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании в четверг.

"Мифы об опасности заводов по энергоутилизации отходов относятся к заводам старых поколений, где температура сжигания не превышает 800 градусов. На наших заводах температура сжигания будет достигать 1260 градусов и используется совершенная система фильтрации, что обеспечивает полное уничтожение опасных веществ. Кроме того, будут применены самые последние технологии переработки остаточной золы и шлака, которые сегодня успешно внедрены в самых развитых странах", - говорится в сообщении "Ростеха", распространенном в четверг.

Там отметили, что строительство заводов позволит предотвратить возникновение более 80 новых мусорных полигонов, закрыть 25 действующих и сохранить около 60 тысяч гектаров земель.

"Причем сделать это максимально экологично и безопасно для окружающей среды и населения. В термическую утилизацию пойдут лишь так называемые "хвосты" - отходы, которые невозможно вторично использовать. Технология сжигания на колосниковой решетке является одной из самых распространенных и изученных в мире", - добавили в пресс-службе.

Ранее в четверг заявили в российском отделении "Гринпис", строительство 25 новых мусоросжигательных заводов не смогут решить мусорную проблему в России, при этом работа в общей сложности 30 заводов приведет к образованию примерно 5 млн тонн токсичных отходов в год и к увеличению производства неперерабатываемого пластика для поддержания работы сжигающих мусор предприятий.