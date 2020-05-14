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Лето в России будет жарким с периодами похолодания

Лето в России будет жарким с периодами похолодания
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозирует жаркое лето в России, но с чередой похолоданий, дождей и сильного ветра, а также высокой вероятностью пожаров.

"По всем прогнозам, у нас ожидается жаркое лето, но будет значительная разница погод в разных федеральных округах в разное время. Лето будет неоднородным, будут и волны тепла, что опасно для здоровья человека, функционирования многих отраслей. Но эти волны будут чередоваться с похолоданием, дождливыми периодами, сильными ветрами. А постоянный прогрев поверхности приводит к иссушению почвы, к высокому классу пожарной опасности", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в четверг.

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По его словам, "волны тепла" означают, что температура в течение пяти и более дней за одну такую волну будет превышать норму.

Также Вильфанд сообщил, что в северных регионах страны прогнозируется формирование антициклонов, которые могут приносить холодный воздух и, соответственно, череду похолоданий.

Научный руководитель Гидрометцентра призвал метеорологов особенно следить за приходом дождливой погоды в горных регионах - там сильные дожди могут привести к быстрому подъему уровня рек - до метра, что может иметь опасные последствия, поэтому важно вовремя и точно это предсказать и предупредить население.

Гидрометцентр Роман Вильфанд

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