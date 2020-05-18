Первые природные пожары зарегистрированы в Якутии

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Три первых природных пожара зафиксированы на территории Якутии, сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

"Пожары зарегистрированы на территории Усть-Алданского и Хангаласского район, а также в Якутске. Общая площадь, пройденная огнем с начала наблюдения, составляет более 10 га", - говорится в сообщении.

На тушении лесных пожаров было задействовано 39 человек и четыре единицы техники.

"Оборудованы минерализованные полосы, имеются естественные преграды. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - приводятся в сообщении слова начальника главного управления МЧС России по Якутии Павла Гарина.

Пожароопасный сезон в Якутии был установлен с 15 мая.

Как сообщалось, в 2019 году в период пожароопасного сезона в Якутии было зарегистрировано 1 тыс. 865 лесных пожаров на общей площади 3,999 млн га. С 1 по 22 августа 2019 года на территории республики действовал режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Особенно сложная лесопожарная обстановка сложилась в северо-восточной части Якутии. Основными причинами возникновения лесных пожаров являются сухие грозы и неосторожное обращение с огнем.