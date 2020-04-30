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Росгидромет пообещал россиянам лето теплее нормы

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Температуры в течение мая и трех летних месяцев почти на всей территории России ожидаются выше средних многолетних значений, сообщает пресс-служба Росгидромета.

"Кроме того, в соответствии с прогностическими разработками, ожидается значительная неоднородность и температурного режима, и режима увлажнения", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс" в четверг. При этом уточняется, что в ряде регионов России с большой вероятностью прогнозируются периоды экстремальной жары.

Этот вывод метеорологи делают, ориентируясь на увеличение повторяемости и интенсивности "волн тепла" - периодов, когда температура в летние месяцы в течение пяти дней превышает климатическую норму на пять и более градусов. В умеренных широтах сильная жара - это температуры выше 30 градусов, в южных широтах - выше 35 градусов.

В Росгидромете также напоминают, что по данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), 2019-й год занял второе место в череде самых теплых годов за всю историю инструментальных наблюдений. Пятилетие с 2015 по 2019 годы и десятилетие с 2010 по 2019 годы стали самыми теплыми за всю историю. Начиная с 1980-х годов каждое последующее десятилетие было более теплым, чем любое предыдущее с середины XIX века.

Согласно оценкам Росгидромета, на территории России потепление климата происходит примерно в 2,5 раза интенсивнее, чем в среднем по планете. Рекордно теплой стала зима 2019-2020 года, экстремально теплым был минувший март, апрель также был очень теплым, а аномально высокие температуры на юге Сибири поставили целый ряд рекордов.

Власти обеспокоены повышением пожарной опасности. Так, ранее в апреле глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что предстоящее лето, согласно прогнозам, может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений.

Он с сожалением заметил, что, несмотря на все принимаемые меры, количество пожаров в России меньше не становится. "Это, безусловно, связано с несоблюдением режима самоизоляции, но и, конечно, с безусловным потеплением климата", - добавил министр.

Росгидромет

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