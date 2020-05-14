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"Роснефть" стала партнером проекта по созданию трех геномных центров в России

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В России в рамках нацпроекта "Наука" начали создавать три геномных центра мирового уровня, "Роснефть" будет главным технологическим партнером этой программы, объявил президент Владимир Путин. Он сказал это на совещании о развитии генетических технологий.

По его словам, каждый центр станет консорциумом "исследовательских институтов, вузов, производственных и инновационных компаний, причем от Новосибирска до Крыма".

"Роснефть" уже подписала соглашение с правительством, в соответствии с которым стала главным технологическим партнером этой программы, напомнил он.

"Сразу оговорюсь, что я просил и руководителей других компаний подключиться к мейнстриму, что называется, к ключевым направлениям развития, используя свои финансовые ресурсы. Посмотрим, как идет работа по ключевым направлениям сегодня, в данном случае - по генетике. Какие проблемы требуют оперативного решения, чтобы быстрее двигаться вперед", - сказал Путин.

Он заявил, что важно развивать генетику, которая по масштабу задач, прорыву и значению для страны сравнима с атомным и космическим проектами XX века.

"Вся система управления, структура программы должны соответствовать этой высокой планке. Построены так, чтобы не просто создать научные заделы, а конвертировать их, и причем как можно быстрее, в практические результаты, в реальные технологии, конкурентную - и в России, и в мире - продукцию", - сказал президент.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова на совещании заявила, что, кроме "Роснефти" - ведущего индустриального партнера, - уже определен "достаточно широкий спектр возможных партнеров". Минпромторг, по ее словам, будет на связи с руководителями геномных центров, чтобы на стадии разработок бизнес был проинформирован об интересных для него направлениях работы и мог присоединиться к программе развития.

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании заявила, что, кроме "Роснефти" - ведущего индустриального партнера, - уже определен "достаточно широкий спектр возможных партнеров". Минпромторг, по ее словам, будет на связи с руководителями геномных центров, чтобы на стадии разработок бизнес был проинформирован об интересных для него направлениях работы и мог присоединиться к программе развития.

Три геномных центра созданы в рамках федеральной программы развития генетических технологий до 2027 года по четырем направлениям - биобезопасность, медицина, сельское хозяйство и промышленность. Головной организацией является Курчатовский институт, сказала вице-премьер.

"Управление реализацией программы в соответствии с вашим указом осуществляет специально созданный совет, в состав которого вошли представители федеральных органов власти, академии наук, научных фондов, ведущие ученые в области генетических технологий и представитель индустриальных партнеров", - добавила она, обратившись к президенту.

Премьер-министр Михаил Мишустин распоряжением от 2 марта одобрил подписание соглашения правительства с "Роснефтью" о сотрудничестве ради ускорения развития генетических технологий. В конце апреля на это обратила внимание Русская служба Би-Би-Си. От лица "Роснефти" соглашение подписал главный исполнительный директор компании Игорь Сечин, от правительства - вице-премьер Татьяна Голикова.

Из распоряжения следует, что правительство предоставит "Роснефти" недвижимость для центра генетических исследований, компания создаст эту организацию в форме АНО и будет ее финансировать. Наработки исследований центра будут использоваться в промышленности и медицине, и к 2027 году Россия станет одним из лидеров в сфере генетики и снизит зависимость от иностранных баз генетических и биологических данных.

Владимир Путин Роснефть Михаил Мишустин Татьяна Голикова Игорь Сечин Минпромторг

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