Сечин попросил освободить от налогов инвестиции "Роснефти" в генетику

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - На совещании по развитию генетики у президента глава "Роснефти" Игорь Сечин попросил исключить инвестиции его компании в генетику из налогооблагаемой базы.

"Такое решение стало бы важным стимулом для увеличения поддержки инвестиций в развитие российской генетической отрасли", - отметил он.

На этом совещании Владимир Путин объявил, что в России начали создавать три геномных центра мирового уровня и "Роснефть" будет главным технологическим партнером этой программы. Другие компании он также пригласил поучаствовать. По масштабу задач он сравнил генетику с атомным и космическим проектами XX века.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что кроме "Роснефти" в проекте уже определен "достаточно широкий спектр возможных партнеров". По ее словам три геномных центра созданы в рамках федеральной программы развития генетических технологий до 2027 года по четырем направлениям - биобезопасность, медицина, сельское хозяйство и промышленность. Головной организацией стал Курчатовский институт, сказала она.

Премьер-министр Михаил Мишустин распоряжением от 2 марта одобрил подписание соглашения правительства с "Роснефтью" о сотрудничестве ради ускорения развития генетических технологий. В конце апреля на это обратила внимание Русская служба Би-Би-Си. Из распоряжения следует, что правительство предоставит "Роснефти" недвижимость для центра генетических исследований, компания создаст эту организацию в форме АНО и будет ее финансировать.