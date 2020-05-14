Голикова заявила, что генетика вошла в моду в России

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В России люди с удовольствием идут заниматься геномными программами и исследованиями, поскольку это современное направление, а в последнее время оно "стало очень модным", заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Кадровое обеспечение этих работ она назвала одной из приоритетных задач в стране. "Но все равно мы считаем, что недостаточное количество молодых людей сейчас защищается по направлениям генетики", - отметила чиновница.

По ее словам, студентов-генетиков готовят 103 высших заведения в 61 регионе. Правительство поручило Минобрнауки до 1 ноября подготовить предложения по формированию контрольных цифр приема по направлениям подготовки студентов, связанных с актуальными направлениями генетических исследований. В феврале 2019 года Голикова говорила о планах подготовить в России 3 000 генетиков в ближайшие 8 лет в рамках программы развития генетических технологий.

На совещании 14 мая президент Владимир Путин подчеркнул важность развития генетики в России, сравнив ее по масштабу задач, прорыву и значению для страны с атомным и космическим проектами XX века. "Вся система управления, структура программы должны соответствовать этой высокой планке. Построены так, чтобы не просто создать научные заделы, а конвертировать их, и причем как можно быстрее, в практические результаты, в реальные технологии, конкурентную - и в России, и в мире - продукцию", - сказал он.

Голикова, в свою очередь отметила, что правительство продумает, как ограничить доступ на российский рынок импортной продукции, созданной с помощью генетических технологий. Цель ограничения - повысить конкурентоспособность российских разработок.

Вице-премьер также заявила, что Россия должна наращивать возможности по производству отечественного оборудования и расходных материалов для исследований и развития сферы генетических технологий. По ее словам, требования к развитию отечественной приборной базы составил Курчатовский институт. Речь идет не только об оборудовании, но и об информационных системах, которые должны использоваться в рамках российской генетической программы.

"Сегодня на отечественном рынке порядка восьми компаний имеют опыт создания опытных образцов и мелкосерийного производства оборудования. Этого недостаточно", - заявила Голикова.

Минпромторг в связи с этим прорабатывает вопрос о создании отечественного лабораторного и научного оборудования.