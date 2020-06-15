В Думе предложили отменить экологическую госэкспертизу при строительстве опасных объектов

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы ко второму чтению законопроекта об ускорении приоритетных строек РЖД предложили включить в него поправки в закон "Об экологической экспертизе" и отменить обязательную государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ) проектных документов по строительству наиболее экологически опасных объектов. О появлении поправок пишет "Коммерсантъ".

Законопроект о приоритетных стройках РЖД был принят в первом чтении в декабре 2019 года. В нем говорится о праве президента отменять различные нормативы при строительстве наиболее важных железнодорожных объектов.

Новые поправки ко второму чтению предложил думский комитет по транспорту и строительству. Как пишет газета, неизвестные авторы предложили отменить ГЭЭ проектной документации строительства объектов первой категории, а также отказаться от ГЭЭ при строительстве всех объектов обращения с отходами — в частности, мусоросжигательных заводов, предприятий по утилизации и обезвреживанию мусора, а также проектов рекультивации свалок.

Также госэкспертизу они предложили отменить почти для всех строек на особо охраняемых природных территориях.

Весь пакет поправок 1 июня отправили для отзыва в государственно-правовое управление президента с сопроводительным письмом за подписью председателя комитета Евгения Москвичева, известно изданию. Москвичев на связь не вышел. Его заместитель в комитете Виталий Ефимов заявил, что не видел этого документа.

Отвечающий за ГЭЭ Росприроднадзор переадресовал вопросы газеты в Минприроды, там на запрос не ответили.

Источник "Коммерсанта" в крупной промышленной компании полагает что авторы поправок хотят повысить значимость Главгосэкспертизы, а через нее - Минстроя, и называет ситуацию "переделом рынка".

Еще несколько источников издания предположили, что отмену ГЭЭ могут лоббировать некоторые высокопоставленные чиновники, связанные со строительным блоком.

Отмену ГЭЭ одобрит бизнес, причем не только недобросовестные компании, сказал газете гендиректор Юридического центра промышленной экологии Дмитрий Мишуков. По его словам, даже ответственных участников рынка не устраивают бюрократия, сложность и длительность существующей процедуры. Стоимость экспертизы в среднем обходится в несколько миллионов рублей и отодвигает сдачу объекта на семь-восемь месяцев, а после ГЭЭ проектные документы проверяют заново в Главгосэкспертизе при Минстрое.

Предложение проводить экологическую экспертизу именно в рамках Главгосэкспертизы "для ускорения процедур строительства" содержится и в антикризисном плане правительства. Там указано, что соответствующий законопроект должен быть принят в июле.