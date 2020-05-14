Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:27Заразились
на 14.05В России 252 245+9 974В мире 4 347 018+85 063

Путин предложил ввести курсы по генетике в школах

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил запустить на базе наработок образовательного центра "Сириус" учебные курсы по генетике для школ.

"Важная, а по сути, стратегическая задача - вдохновить подрастающее поколение стать первопроходцами в сфере генетики. Уже сейчас включиться в программу развития генетических технологий. Опыт "Сириуса", об этом тоже упоминалось, показывает: у школьников немало интересных, содержательных идей", - сказал Путин в четверг в ходе совещания по вопросам развития генетических технологий в РФ.

"Используя наработки "Сириуса", предлагаю запустить учебные курсы, отдельные модули по генетике для школ и учреждений дополнительного образования детей", - добавил он.

Президент отметил, что следует также запустить механизм повышения квалификации педагогов в сфере генетических технологий. По его словам, нужно создать соответствующие условия, чтобы учителя были готовы к этой работе.

Ранее в четверг в ходе этого же совещания вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России люди с удовольствием идут заниматься геномными программами и исследованиями, поскольку это современное направление, а в последнее время оно "стало очень модным". Она также рассказала, что студентов-генетиков готовят 103 высших заведения в 61 российском регионе.

Владимир Путин

Новости
Пандемия коронавируса

Глава Роспотребнадзора заявила об остановке роста заболеваемости COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора заявила об остановке роста заболеваемости COVID-19 в России

Роскомнадзор начал изучать публикации NYT и FT о смертности от коронавируса

Роскомнадзор начал изучать публикации NYT и FT о смертности от коронавируса

Генетики подобрали вирусы для лечения рака у Анастасии Заворотнюк

Генетики подобрали вирусы для лечения рака у Анастасии Заворотнюк
Пандемия коронавируса

Министр образования Фальков переболел коронавирусом

Сечин попросил освободить от налогов инвестиции "Роснефти" в генетику

"Роснефть" стала партнером проекта по созданию трех геномных центров в России

Лето в России будет жарким с периодами похолодания

Лето в России будет жарким с периодами похолодания

Министр культуры вернулась на работу после коронавирусной инфекции

Депутат Госдумы пожаловался генпрокурору на пропускной режим в Москве

Гринпис заявил, что при сжигании мусора на заводах образуются тонны токсичных отходов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');