Путин предложил ввести курсы по генетике в школах

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил запустить на базе наработок образовательного центра "Сириус" учебные курсы по генетике для школ.

"Важная, а по сути, стратегическая задача - вдохновить подрастающее поколение стать первопроходцами в сфере генетики. Уже сейчас включиться в программу развития генетических технологий. Опыт "Сириуса", об этом тоже упоминалось, показывает: у школьников немало интересных, содержательных идей", - сказал Путин в четверг в ходе совещания по вопросам развития генетических технологий в РФ.

"Используя наработки "Сириуса", предлагаю запустить учебные курсы, отдельные модули по генетике для школ и учреждений дополнительного образования детей", - добавил он.

Президент отметил, что следует также запустить механизм повышения квалификации педагогов в сфере генетических технологий. По его словам, нужно создать соответствующие условия, чтобы учителя были готовы к этой работе.

Ранее в четверг в ходе этого же совещания вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России люди с удовольствием идут заниматься геномными программами и исследованиями, поскольку это современное направление, а в последнее время оно "стало очень модным". Она также рассказала, что студентов-генетиков готовят 103 высших заведения в 61 российском регионе.