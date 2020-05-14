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Петербуржец, старавшийся не слушать новости, оштрафован за прогулку в парке

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Петроградский суд Петербурга привлек к административной ответственности местного жителя, который гулял в парке вопреки введенным из-за коронавируса ограничениям, сообщила в четверг объединенная пресс-служба городских судов.

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Согласно протоколу о правонарушении, днем 23 апреля Юрий Макаров находился в Приморского парке Победы. В суде мужчина пояснил, что вышел погулять, "находился на Южной дороге, но не осознавал свое местонахождение". Он добавил, что "об ограничительных мерах знал, но новости старался не слушать". "

Кроме того, нарушитель пожаловался, что в парке гуляли и другие люди.

Макарову вменили нарушение правил поведения при угрозе чрезвычайной ситуации (ст. 20.6.1 КоАП РФ). Суд назначил ему штраф в размере 2 тыс. рублей.

Петербург

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