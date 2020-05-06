Двух петербуржцев оштрафовали по 25 тыс. рублей за шашлыки на Сенной площади

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности Далгата Раджи и Алексея Ушакова, которые установили в центре города мангал и жарили шашлыки. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в среду.

Суд назначил каждому штраф в 25 тыс. рублей, переквалифицировав их действия со статьи "мелкое хулиганство", вмененной сотрудниками полиции, на нарушение правил поведения при угрозе ЧС, следует из сообщения.

В суде Раджи и Ушаков вину признали, раскаялись и извинились за доставленные неудобства, в том числе перед полицейскими. Мужчины объяснили, что своим поступком хотели поднять горожанам настроение.

Как сообщалось, вечером 2 мая два молодых человека и две девушки установили мангал на Сенной площади и жарили шашлыки. Участники снимали процесс на видео, которое позже распространили в соцсетях.