Жителей Петербурга в основном штрафовали за прогулки в парке и не наказывали за отсутствие масок

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - За прошедшие выходные в Петербурге составлено около 280 протоколов за нарушение введенных из-за коронавируса ограничений, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

"Составлено около 280 протоколов, большая часть из которых - за нарушение запретов пребывания в парках. Процент протоколов за отсутствие масок крайне незначительный", - сказал собеседник, не уточнив их точное число.

"Небольшое количество протоколов можно объяснить тем, что в общественных местах - в транспорте, на объектах торговли - люди без средств защиты не допускаются силами самих организаций. В метро - службой безопасности метрополитена, в магазинах - охраной или другими сотрудниками", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что уполномоченные на составление протоколов сотрудники не устраивают рейды по улицам в поисках отдельных нарушителей без средств защиты.

В Петербурге с 12 мая действует масочно-перчаточный режим. Штраф за его нарушение составляет от 4 до 5 тысяч рублей.