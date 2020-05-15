Врачи скорой помощи кузбасского Анжеро-Судженска заявили о невыплатах за работу с зараженными

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Проверка организована после публикаций в СМИ информации о невыплате медикам Анжеро-Судженска (Кемеровская область) средств за работу с зараженными коронавирусом, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе областной прокуратуры в пятницу.

"В СМИ опубликованы видеоролики, в которых медицинские работники заявили о нарушении их прав, неполучения положенных выплат и отсутствия достаточных средств индивидуальной защиты. Организована проверка исполнения законодательства о здравоохранении и трудового законодательства", - сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что при выявлении нарушений прав ведомством будут приняты меры реагирования.

Накануне в соцсетях была опубликована видеозапись, на которой сотрудники службы скорой медпомощи Анжеро-Судженска заявили, что часть медперсонала, работающего с зараженными COVID-19, не получила полагающиеся им дополнительные выплаты. Деньги выдали только тем, кто перевозил зараженных коронавирусом из городской в областную больницу.

"Медицинский персонал, водители возмущены поведением администрации городской больницы, которая не дала разъяснений о принципах начисление дополнительных выплат во время работы с COVID-инфекцией", - говорит на видео одна из медработниц.

Кроме того, медики заявляют, что респираторы бригадам выдают только в случае транспортировки пациентов в Кемерово, при этом они вынуждены стирать их, а также маски, которые сшили сами, одноразовые костюмы защиты и халаты.

По данным областных властей, в Анжеро-Судженске зафиксированы 23 случая заражения COVID-19. Всего в регионе выявлены более 300 заражений коронавирусом, семь человек скончались, 96 вылечились.