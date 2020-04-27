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Главврач больницы в Коммунарке опроверг массовые увольнения и невыплату зарплат

Главврач больницы в Коммунарке опроверг массовые увольнения и невыплату зарплат
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Главврач больницы N40 в Коммунарке Денис Проценко опроверг сообщения в соцсетях об увольнениях и невыплате зарплат младшему медперсоналу, по его словам, больница выполнила свои финансовые обязательства перед компанией, сотрудники которой работали на аутсорсинге.

"В связи с сообщениями в социальных сетях о том, что, якобы, работникам нашей больницы не производятся положенные выплаты, хотел бы разъяснить, что речь идет о сотрудниках частной компании, с которой у больницы был заключен гражданско-правовой договор на выполнение работ в больнице. То есть они не являлись сотрудниками ГКБ № 40 (медицинского комплекса в Коммунарке), а работали на аутсорсинге", - написал Проценко в фейсбуке в понедельник.

"Больница в установленный договором срок выполнила свои финансовые договорные обязательства перед компанией согласно заключенному контракту. Никаких массовых увольнений нет", - отмечает он.

По его словам, в штате больницы сейчас работают 385 медицинских сестер, все они оформлены как сотрудники больницы. "Никаких массовых увольнений нет! Помимо этого, 15 сотрудников младшего медицинского персонала, ни один из них с момента начала работы Коммунарки не уволился. Прочий медперсонал - 137 человек. Все это сотрудники, оформленные по трудовым договорам в ГКБ 40", - написал Проценко.

Главврач отметил, что, несмотря на то, больница не может контролировать трудовые отношения сторонних организаций, он встретился с представителями компании. "И совместно мы предпримем все усилия, чтобы эта проблема была урегулирована", - сказал Проценко.

Он также сообщил, что средства индивидуальной защиты в больнице есть и в более чем достаточном количестве.

"Также все сотрудники имеют свободный доступ к общему фудкорту, который находится в чистой зоне корпуса больницы, где любой сотрудник может принять пищу. Единственное, что не допускается, это вынос сотрудниками еды из грязной зоны", - сказал он.

Ранее журналисты обратили внимание пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на сообщение о том, что из больницы в Коммунарке уволились десятки медсестер, в Петербурге подтверждена смерть восьми медработников, а в балашихинской больнице нет разделения на "чистую" и "грязную" зоны.

На просьбу прокомментировать эти сообщения, Песков сказал: "Где-то есть элементы провокации. Но, на самом деле, нужно обратиться в больницу в Коммунарке, они достаточно открыты для информации. Здесь нет никаких тайн".

Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке

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Коммунарка Денис Проценко коронавирус

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