Дождь с мокрым снегом пройдет в Петербурге и Ленобласти в выходные

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В выходные территория Ленинградской области и Петербурга будет находиться под влиянием циклона, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в региональном Гидрометцентре.

В большинстве районов Ленобласти и в Петербурге пройдут дожди различной интенсивности, ночью в Ленинградсксой области - местами с мокрым снегом. Ветер ожидается юго-западный - от слабого до умеренного.

В Петербурге температура воздуха в субботу ночью составит от 2 до 4 градусов выше нуля, днем будет плюс 10-12 градусов с потеплением в воскресенье на 1-2 градуса.

В области в субботу ночью ожидается от минус 2 до плюс 3 градусов, в воскресенье ночью - плюс 1-6 градусов, днем прогнозируется плюс 8-13 градусов.