МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье в ночь на субботу

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В ночь на 16 мая и утром в субботу в Подмосковье будут заморозки до минус 2 градусов, сообщили в областном МЧС.

В связи с этим ведомство предупредило о росте вероятности техногенных пожаров из-за неправильного использования газового оборудования и электрических нагревателей.

В МЧС напомнили, что нельзя использовать неисправные электроприборы, приборы с проводами с поврежденной изоляцией и самодельные нагреватели или предохранители. Также спасатели посоветовали не ставить электронагреватели рядом с предметами или материалами, способными загореться, не оставлять их в сети без присмотра на длительное время и не подключать несколько приборов к одной розетке с помощью переходной вилки на 3-4 ответвления.

"В случае обнаружения сильного нагрева электрической вилки или самого электроприбора, немедленно его обесточьте", - рекомендуют в МЧС.