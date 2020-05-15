Полпред Цуканов заявил, что объединение "тюменской матрешки" не обсуждалось

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Об объединении Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов в единый субъект в настоящее время речи не идет, заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

"Тема объединения "тюменской матрешки" не обсуждалась ни на каком уровне", - сказал Цуканов на совещании в пятницу.

Он также подчеркнул, что тема объединения трех регионов сейчас "точно не актуальна".

Ранее в СМИ сообщалось, что в 2021 году возможно объединение Тюменской области и автономных округов в один субъект.

Так называемая тюменская матрешка, или Большая Тюмень, включает в себя три региона, занимающихся добычей и переработкой углеводородов: Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) и Ямало-Ненецкий округ. Статус полноправных субъектов РФ Югра и Ямал получили в 1993 году. В 2004 году тогдашние губернаторы западносибирских субъектов Сергей Собянин, Александр Филипенко и Юрий Неелов заключили договор о том, что автономные округа войдут в состав Тюменской области, оставаясь самостоятельными регионами.

13 мая главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали меморандум о намерении объединения регионов. Окончательно решение об объединении субъектов РФ примут жители на референдуме.